Банки, битум, каучук: ЕС готовит 10-й пакет санкций против РФ к годовщине вторжения в Украину

Ограничения будут касаться частного "Альфа-банка", российских пропагандистов и, возможно, алмазов, но они снова под вопросом. Под санкции также попадут компании и люди в других странах, сотрудничающие с "вагнеровцами".

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Европейский Союз готовится принять 10-й пакет санкций в отношении Российской Федерации, его введут к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Об этом в понедельник, 13 февраля пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Какие новые ограничения введут против России

Финансовые санкции. ЕС готовится ввести ограничения против четырех банков в РФ, включая крупнейшее российское частное финансовое учреждение — "Альфа-банк", основанный российско-израильским миллиардером Михаилом Фридманом.

Запрет на участие россиян в советах директоров критически важных инфраструктурных предприятий в Евросоюзе. К примеру, речь идет об электрических сетях или поставках газа.

Под новые санкции попадут 130 организаций и граждан РФ. Среди них — российские чиновники, высокопоставленные военные, пропагандисты, а также компании и частные лица в других государствах, каким-либо образом связанные с полномасштабной войной России или сотрудничающие с ЧВК "Вагнера". Журналисты пишут, что предположительно это Иран и африканская страна Мали.

Новые торговые запреты будут касаться импорта в ЕС российского каучука, асфальта и битума, а также экспорта в Россию европейских товаров, включая грузовики, строительные машины, насосы и другую технику, используемую в строительном секторе.

В 10-м пакете также будут дополнительные ограничения на экспорт электронных компонентов, которые страна-агрессор сможет использовать для производства вооружения.

Запрет на поставки российских алмазов все еще находится под вопросом.

В настоящий момент неизвестно, каким будет окончательный пакет санкций против России.

Новые ограничения планируется обсудить в среду, 15 февраля.

Напомним, 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против 200 физлиц, связанных с Россией. В основном все фигуранты являются предпринимателями или директорами компаний.

15 января президент Украины одобрил ввод санкций против 198 деятелей культуры и медиасферы РФ, в том числе против Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана и других.