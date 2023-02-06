"Призведуть до падіння економіки": у парламенті Грузії обурені закликами запровадити санкції проти РФ

Влада Грузії відмовляється вводити санкції проти Росії за її агресію проти України через можливі втрати для власного бізнесу.

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Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не запроваджує санкції проти Росії за її агресію проти України через те, що це може пошкодити економіці Грузії, та розкритикував подібні заклики з боку опозиції. Про це повідомляє видання "Новини-Грузія".

Він заявив, що опозиція закликала закрити кордони з Росією, запровадити візовий режим і припинити торгівлю з росіянами.

"Нещодавно було опубліковано аналіз, який показав, що якби грузинський уряд це зробив, то Грузія сьогодні мала не збільшення, а падіння економічного зростання на 10%", — заявив спікер.

Він зазначив, що влада країни не вводитиме обмежень проти Росії, які можуть призвести до інфляції та закриття приватного бізнесу, оскільки Грузія "не має парасольки солідарності ЄС, який у такому разі захистив би її різними субсидіями". Також Папуашвілі закликав "замислитися, куди веде країну грузинська опозиція і деякі громадські організації".

Водночас він зазначив, що в Тбілісі дотримуватимуться санкцій, які були запроваджені країнами Заходу.

Зі свого боку, заступник міністра фінансів Міхеїл Дундуа заявив, що запровадження санкцій проти Росії було б "запровадженням санкцій проти себе".

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів президенту Грузії на ідею звільнити її землі від РФ.

Крім того, Фокус раніше повідомляв, що тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявив, що українська сторона запросила в Тбілісі зенітно-ракетні комплекси "Бук", які були надані під час війни з Російською Федерацією у 2008 році. Однак Грузія категорично відмовилася надавати військову допомогу Києву.