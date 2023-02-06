"Приведут к падению экономики": в парламенте Грузии возмущены призывам ввести санкции против РФ

Власти Грузии отказываются вводить санкции против России за ее агрессию против Украины из-за возможных потерь для собственного бизнеса.

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Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не вводит санкции против России за ее агрессию против Украины из-за того, что это может повредить экономики Грузии и раскритиковал подобные призывы со стороны оппозиции. Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".

Он заявил, что оппозиция призывала закрыть границы с Россией, ввести визовый режим и прекратить торговлю с россиянами.

"Недавно был опубликован анализ, который показал, что если бы грузинское правительство это сделало, то Грузия сегодня имела не увеличение, а падение экономического роста на 10%", — заявил спикер.

Он отметил, что власти страны не будут вводить ограничений против России, которые могут привести к инфляции и закрытию частного бизнеса, поскольку Грузия "не имеет зонтика солидарности ЕС, который в таком случае защитил бы ее различными субсидиями". Также Папуашвили призвал "задуматься, куда ведет страну грузинская оппозиция и некоторые общественные организации".

В то же время он отметил, что в Тбилиси придерживаться санкций, которые были введены странами Запада.

В свою очередь заместитель министра финансов Михеил Дундуа заявил, что введение санкций против России было бы "введением санкций против самих себя".

Напомним, ранее Фокус информировал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил президенту Грузии на идею освободить ее земли от РФ.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что украинская сторона запросила у Тбилиси зенитно-ракетные комплексы "Бук", которые были предоставлены во время войны с Российской Федерацией в 2008 году. Однако Грузия категорически отказалась оказывать военную помощь Киеву.