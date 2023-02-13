Нет "Росатома": Польша разочарована предложенным 10-м пакетом санкций против России, — посол

Анджей Садось отметил, что новые торговые запреты обойдутся Кремлю примерно в €10 млрд, но они не включают главные постулаты, на которых настаивали Владимир Зеленский и Варшава.

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В Варшаве разочарованы первоначальным предложением 10-го пакета санкций против России. Об этом в среду, 13 февраля, рассказал посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось журналисту радио RMF FM в Брюсселе.

Сообщается, что предварительный проект был представлен Еврокомиссией странам ЕС в минувшие выходные. Сегодня, по данным RMF FM, страны ЕС получат таможенные коды для каждого из товаров, подлежащих санкциям, а в среду ЕК представит законопроект о санкциях.

В Варшаве считают, что проект "ниже ожидаемого", поскольку не предусматривает санкций против "Росатома". Так, 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе призвал включить российскую атомную отрасль и "Росатом" в санкционный список. Просьбу Зеленского, как сообщает RMF FM, поддержали польские партнеры.

Также посол Польши отметил, что в предварительном проекте нет санкций за принудительное усыновление украинских детей. Более того, отсутствует главное требование Польши касательно антироссийских санкций — исключение "Газпрома" из системы ЕЭР, которая выдает сертификаты о низком уровне выбросов СО2. Замешательство в Варшаве вызвало также отсутствие в предлагаемых санкциях запрета на ввоз российских алмазов.

Вместе с тем ЕС предложил санкции против 4 российских банков и запрет на импорт российского каучука, чего, помимо всего прочего, добивалась и Польша. Пакет также призван включить дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые Россия использует при производстве оружия.

Сообщается, что новые торговые запреты обойдутся России в €10 млрд, но, как сообщил RMF FM один из дипломатов, это расчеты произведены в ценах 2021 года, что сильно завышено.

Напомним, 13 февраля стало известно, что ЕС готовится принять 10-й пакет санкций в отношении Российской Федерации, его введут к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против 200 физлиц, связанных с Россией.

Также напомним, 6 февраля Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не вводит санкции против России за ее агрессию против Украины из-за того, что это может повредить экономике страны.