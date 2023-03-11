Зеленський ввів нові санкції проти російських букмекерів та лотерей

Згідно з указом президента, під санкції потрапили 120 фізичних осіб та 287 компаній.

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо запровадження санкцій проти російських букмекерів та лотерей. Про це йдеться в указі №145/2023, який було опубліковано на сайті президента України.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 р. "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться у вказаний Зеленського.

Повідомляється, що указ набирає чинності з дня опублікування.

Зазначимо, що згідно з додатком до рішення РНБО, серед юридичних осіб, що потрапили під санкції, є Акціонерне товариство "СпортБет", товариство з обмеженою відповідальністю "БетРінг", товариство з обмеженою відповідальністю "Спортлото", а також Parimatch Foundation, Parimatch United Investments Limited, Товариство з обмеженою відповідальністю "Париматч" та інші.

Також нагадаємо, що МЗС України хоче запровадити санкції проти одного із губернаторів Лукашенка. Представник українського МЗС Олег Ніколенко назвав нікчемною угоду голови виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Олександра Суботіна з окупантами з Криму.

Крім того, російські олігархи Фрідман та Авен продають свої частки в "Альфа-банку". Російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен згодні продати свої частки в "Альфа-банку" в обмін на зняття санкцій. Сума угоди може становити $2,3 млрд.