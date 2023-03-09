Загроза нацбезпеці: МЗС України хоче запровадити санкції проти одного з губернаторів Лукашенка

Речник українського МЗС Олег Ніколенко назвав нікчемною угоду голови виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Олександра Субботіна з окупантами с Криму.

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Голова виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Александр Суботін підписав угоду про співпрацю з владою окупованого Криму. Про це повідомили у росЗМІ.

Угода між окупаційною владою Криму та Вітебським обласним виконавчим комітетом Білорусії щодо торговельно-економічного співробітництва була укладена у прямому ефірі 7 березня. Під час телемосту голова білоруського виконкому Олександр Суботін заявив про прагнення зміцнювати відносини між регіонами.

Реакція України

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на укладену між посадовцем Білорусі та представником окупаційної влади угоду про співпрацю Вітебської області з Кримом. МЗС підкреслює, що вона порушує законодавство України. Про це відомо з поста у соцмережах речника міністерства Олега Ніколенка.

"МЗС України ініціює процедуру накладення санкцій на Александра Суботіна як особу, яка створює загрозу національній безпеці України. Посольству України в Мінську також доручено направити ноту протесту в МЗС Білорусі", — заявив Ніколенко.

Нагадаємо, 9 березня Олександр Лукашенко підписав закон про страту за державну зраду. Насамперед це торкнеться чиновників і військовослужбовців країни. Окрім того, в Білорусі запровадили кримінальну відповідальність за пропаганду тероризму, дискредитацію ЗС РБ та порушення вимог щодо захисту державних таємниць.

Раніше, 8 березня, моніторингова група "Беларускi Гаюн" повідомила про прибуття до Білорусі нових солдатів та ешелонів з технікою РФ. Білоруською залізницею пересувались 9 вагонів з приблизно 450 бійцями та 79 вагонів з військовою технікою. Ще у 8 критих вагонах везли спорядження.