Угроза нацбезопасности: МИД Украины хочет ввести санкции против одного из губернаторов Лукашенко

Представитель украинского МИД Олег Николенко назвал ничтожным соглашение главы исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александра Субботина с оккупантами из Крыма.

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Глава исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александр Субботин подписал соглашение о сотрудничестве с властями оккупированного Крыма. Об этом сообщили в РосСМИ.

Соглашение между оккупационными властями Крыма и Витебским областным исполнительным комитетом Белоруссии по торгово-экономическому сотрудничеству было заключено в прямом эфире 7 марта. Во время телемоста глава белорусского исполкома Александр Субботин заявил о стремлении укреплять отношения между регионами.

Реакция Украины

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заключенное между должностным лицом Беларуси и представителем оккупационных властей соглашение о сотрудничестве Витебской области с Крымом. МИД подчеркивает, что оно нарушает законодательство Украины. Об этом известно с поста в соцсетях спикера министерства Олега Николенко.

"МИД Украины инициирует процедуру наложения санкций на Александра Субботина как лицо, которое создает угрозу национальной безопасности Украины. Посольству Украины в Минске также поручено направить ноту протеста в МИД Беларуси", — заявил Николенко.

Напомним, 9 марта Александр Лукашенко подписал закон о казни за государственную измену. В первую очередь это коснется чиновников и военнослужащих страны. Кроме того, в Беларуси была введена уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию ВС РБ и нарушение требований по защите государственных тайн.

Ранее, 8 марта, мониторинговая группа "Беларускi Гаюн" сообщила о прибытии в Беларусь новых солдат и эшелонов с техникой РФ. По белорусской железной дороге передвигались 9 вагонов с примерно 450 бойцами и 79 вагонов с военной техникой. Еще в 8 крытых вагонах везли снаряжение.