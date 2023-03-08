РФ отправила в Беларусь новых солдат и эшелоны с военной техникой, — "Беларускi Гаюн"

Российская Федерация по всей видимости начала ротацию войск, как отметили в мониторинговой группе. Прибывшие военные будут дислоцироваться на местных полигонах.

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На территорию Беларуси снова начали прибывать новые российские войска и эшелоны с техникой. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускi Гаюн" в Telegram.

На данный момент в Беларуси замечены новые подразделения российских солдат вместе с техникой. Это свидетельствует о том, что Российская Федерация по всей видимости проводит ротацию.

Во вторник, 7 марта на железнодорожный вокзал Осиповичи-1 (Могилевская область Беларуси) прибыло около двух эшелонов с техникой и живой силой России. Первый отправился в понедельник, 6 марта со станции Бекасово-Сортировочная (Московская область) с 47 вагонами и из них:

5 пассажирских вагонов (с личным составом — около 250 человек);

3 крытых вагона (со снаряжением);

39 вагонов-платформ (с военной техникой).

Второй эшелон отправился со станции Вязьма (Смоленская область) в этот же день, и в нем было 49 вагонов:

4 пассажирских вагона (с личным составом — около 200 человек);

5 крытых вагонов (со снаряжением);

40 вагонов-платформ (с колесной и гусеничной военной техникой).

"На замену им в Беларусь прибывают новые солдаты РФ, которые, вероятно, также будут дислоцироваться на белорусских полигонах", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта по информации "Беларускi Гаюн" из Беларуси в направлении Донбасса выехало еще два российских эшелона. Сначала техника с личным составом прибудет в Ростовскую область, после чего локомотивами военных направят в Иловайск.

27 февраля из Беларуси в сторону Донецкой области выехал эшелон техники ВС РФ. Тогда было замечено не менее 46 вагонов и ориентировочная дата прибытия в Ростовскую область РФ — 5 марта.