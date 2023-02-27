46 вагонов: из Беларуси в сторону Донецкой области выехал эшелон техники ВС РФ, — аналитики

По данным группы "Беларускі Гаюн", в составе находятся около 250 человек личного состава, 2 крытых вагона со снаряжением и 36 платформ с гусеничной военной техникой. Ориентировочная дата прибытия в Ростовскую область РФ — 5 марта.

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Вчера, 26 февраля, со станции Слоним в Гродненской области Республики Беларусь на станцию Неклиновка в Ростовской области РФ убыл воинский эшелон РФ. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на оппозиционный белорусский Telegram-канал "Live. Сообществе железнодорожников Беларуси".

"Еще один эшелон с техникой ВС РФ убыл из Беларуси в направлении Донецкой области, Украина", — говорится в публикации.

Как уточняется, российская Неклиновка находится в 35 км от границы с Украиной.

По данным "Сообщества железнодорожников", в составе эшелона находятся 46 вагонов:

5 пассажирских вагонов с личным составом ВС РФ, всего около 250 человек;

2 крытых вагона со снаряжением;

39 вагонов-платформ с колесной и гусеничной военной техникой.

Ориентировочная дата прибытия в Неклиновкау — 5 марта, воскреснье.

25 февраля со станции Слоним в Беларуси на станцию Матвеев Курган в Ростовском регионе РФ также отправили воинский эшелон №962, в составе которого находился 51 вагон, из них:

5 пассажирских вагонов с личным составом ВС РФ, около 250 человек;

3 крытых вагона со снаряжением;

43 вагона-платформы

Как уточняла группа "Беларскі Гаюн" на платформах, в частности, находились:

командно-штабная машина оперативно-тактического звена Р-149БМР (известная как "Кушетка-Б");

командно-штабная машина Р-149МА1;

КамАЗы (кунг);

тентованные Уралы;

бензовозы "Урал";

полевой командный пункт АПЕ-5.

Напомним, 21 февраля группа "Беларскі Гаюн" рассказала, что Беларусь начала стягивать военную технику на границу с Литвой. Сразу несколько колонн отправились в ночь с 20 на 21 февраля в этом направлении.

В декабре 2022 года наблюдатели из Беларуси написали, что Александр Лукашенко начал "охоту" на мониторинговую группу.