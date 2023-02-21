Беларусь стягивает военную технику к литовской границе, — Беларускi Гаюн

В Министерство обороны РБ заявили, что перебрасывание техники осуществляется в рамках проверки боеготовности войск. Помимо этого, было принято решение отправить к границе с Литвой военных 120-й бригады.

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Беларусь начала стягивать военную технику на границу с Литвой. Сразу несколько колон отправились в ночь с 20 на 21 февраля в этом направлении, о чем сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Речь идет о четырех колонах, и общее количество техники, которая была направлена к границе с Литвой составляет 74 единицы. Это 35 единиц БМП, 21 единица Урал, 2-3 единицы УАЗ, 8 единиц КамАЗ, 2 единицы бензовоза, кран, а также грузовой манипулятор.

"По нашим данным, колонны проследовали по МКАД и далее на трассу М6 и по ней на трассу М7 в направлении границы с Литвой и г. Ошмяны", — говорится в сообщении.

Кроме того, к границе с Литвой направились военные 358-го отдельного механизированного батальона 120-й бригады. Какие именно задачи перед ними поставлены — достоверно неизвестно, однако в Министерстве обороны Беларуси заявили, что это сделано в "в рамках проверки боеготовности ВС РБ".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью порталу ELTA накануне заявлял, что угроза со стороны России и Беларуси отсутствует, поэтому у граждан Литвы нет поводов для беспокойства.

"Разведданных нет, спецслужбы военную активность на сопредельных территориях не фиксируют", — говорит он.

Напомним, 16 февраля в интервью ВВС Зеленский ответил на угрозу Лукашенко вступить в войну. По мнению президента Украины, было бы ошибкой позволить России использовать Беларусь в качестве плацдарма для наступления.

В тот же день, 16 февраля, Александр Лукашенко заявил, что что российского вторжения не было, а Киев якобы сам виноват, что не договорился с Москвой и не предотвратил войну.