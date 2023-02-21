Білорусь стягує військову техніку до литовського кордону, — Беларускі Гаюн

У Міністерстві оборони РБ заявили, що перекидання техніки здійснюється у межах перевірки боєздатності військ. Крім цього, було ухвалено рішення відправити до кордону з Литвою військових 120-ї бригади.

Related video

Білорусь почала стягувати військову техніку на кордон із Литвою. Відразу кілька колон вирушили в ніч із 20 на 21 лютого в цьому напрямку, про що повідомляє моніторингова група " Белорусскі Гаюн ".

Йдеться про чотири колони, і загальна кількість техніки, яка була спрямована до кордону з Литвою, становить 74 одиниці. Це 35 одиниць БМП, 21 одиниця Урал, 2-3 одиниці УАЗ, 8 одиниць КамАЗ, 2 одиниці бензовоза, кран, а також вантажний маніпулятор.

"За нашими даними, колони пройшли МКАД, далі на трасу М6 і по ній на трасу М7 у напрямку кордону з Литвою та м. Ошмяни", — йдеться в повідомленні.

Крім того, до кордону з Литвою попрямували військові 358-го окремого механізованого батальйону 120-ї бригади. Які саме завдання перед ними поставлені — достеменно невідомо, однак у Міністерстві оборони Білорусі заявили, що це зроблено у межах перевірки боєготовності ЗС РБ.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в інтерв'ю порталу ELTA напередодні заявляв, що загроза з боку Росії та Білорусі відсутня, тому громадяни Литви не мають підстав для занепокоєння.

"Розвідданих немає, спецслужби військову активність на суміжних територіях не фіксують", — каже він.

Нагадаємо, 16 лютого в інтерв'ю ВВС Зеленський відповів на загрозу Лукашенка вступити у війну. На думку президента України, було б помилкою дозволити Росії використовувати Білорусь як плацдарм для наступу.

Того ж дня, 16 лютого, Олександр Лукашенко заявив, що російського вторгнення не було, а Київ нібито сам винен, що не домовився з Москвою і не запобіг війні.