46 вагонів: з Білорусі у бік Донецької області виїхав ешелон техніки ЗС РФ, — аналітики

За даними групи "Беларускі Гаюн", у складі перебувають приблизно 250 осіб особового складу, 2 криті вагони зі спорядженням і 36 платформ із гусеничною військовою технікою. Орієнтовна дата прибуття в Ростовську область РФ — 5 березня.

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Вчора, 26 лютого, зі станції Слонім у Гродненській області Республіки Білорусь на станцію Неклинівка у Ростовській області РФ вибув військовий ешелон РФ. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" із посиланням на опозиційний білоруський Telegram-канал "Live. Спільнота залізничників Білорусі".

"Ще один ешелон з технікою ЗС РФ вибув із Білорусі у напрямку Донецької області, Україна", — йдеться у публікації.

Як уточнюється, російська Неклинівка знаходиться за 35 км від кордону з Україною.

За даними "Спільноти залізничників", у складі ешелону знаходяться 46 вагонів:

5 пасажирських вагонів з особовим складом ЗС РФ, всього близько 250 осіб;

2 критих вагони зі спорядженням;

39 вагонів-платформ з колісною та гусеничною військовою технікою.

Орієнтовна дата прибуття в Неклинівку – 5 березня, неділя.

25 лютого зі станції Слонім у Білорусі на станцію Матвєєв Курган у Ростовському регіоні РФ також відправили військовий ешелон №962, у складі якого знаходився 51 вагон, з них:

5 пасажирських вагонів з особовим складом ЗС РФ, близько 250 осіб;

3 критих вагони зі спорядженням;

43 вагони-платформи.

Як уточнювала група "Беларскі Гаюн" на платформах, зокрема, перебували:

командно-штабна машина оперативно-тактичної ланки Р-149БМР (відома як "Кушетка-Б");

командно-штабна машина Р-149МА1;

Камази (кунг);

тентовані Урали;

бензовози "Урал";

польовий командний пункт АПЕ-5.

Нагадаємо, 21 лютого група "Беларскі Гаюн" розповіла, що Білорусь почала стягувати військову техніку на кордон із Литвою. Одразу декілька колон вирушили в ніч із 20 на 21 лютого у цьому напрямку.

У грудні 2022 року спостерігачі з Білорусі написали, що Олександр Лукашенко розпочав "полювання" на моніторингову групу.