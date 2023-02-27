46 вагонів: з Білорусі у бік Донецької області виїхав ешелон техніки ЗС РФ, — аналітики
За даними групи "Беларускі Гаюн", у складі перебувають приблизно 250 осіб особового складу, 2 криті вагони зі спорядженням і 36 платформ із гусеничною військовою технікою. Орієнтовна дата прибуття в Ростовську область РФ — 5 березня.
Вчора, 26 лютого, зі станції Слонім у Гродненській області Республіки Білорусь на станцію Неклинівка у Ростовській області РФ вибув військовий ешелон РФ. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" із посиланням на опозиційний білоруський Telegram-канал "Live. Спільнота залізничників Білорусі".
"Ще один ешелон з технікою ЗС РФ вибув із Білорусі у напрямку Донецької області, Україна", — йдеться у публікації.
Як уточнюється, російська Неклинівка знаходиться за 35 км від кордону з Україною.
За даними "Спільноти залізничників", у складі ешелону знаходяться 46 вагонів:
- 5 пасажирських вагонів з особовим складом ЗС РФ, всього близько 250 осіб;
- 2 критих вагони зі спорядженням;
- 39 вагонів-платформ з колісною та гусеничною військовою технікою.
Орієнтовна дата прибуття в Неклинівку – 5 березня, неділя.
25 лютого зі станції Слонім у Білорусі на станцію Матвєєв Курган у Ростовському регіоні РФ також відправили військовий ешелон №962, у складі якого знаходився 51 вагон, з них:
- 5 пасажирських вагонів з особовим складом ЗС РФ, близько 250 осіб;
- 3 критих вагони зі спорядженням;
- 43 вагони-платформи.
Як уточнювала група "Беларскі Гаюн" на платформах, зокрема, перебували:
- командно-штабна машина оперативно-тактичної ланки Р-149БМР (відома як "Кушетка-Б");
- командно-штабна машина Р-149МА1;
- Камази (кунг);
- тентовані Урали;
- бензовози "Урал";
- польовий командний пункт АПЕ-5.
Нагадаємо, 21 лютого група "Беларскі Гаюн" розповіла, що Білорусь почала стягувати військову техніку на кордон із Литвою. Одразу декілька колон вирушили в ніч із 20 на 21 лютого у цьому напрямку.
У грудні 2022 року спостерігачі з Білорусі написали, що Олександр Лукашенко розпочав "полювання" на моніторингову групу.