Під виглядом спостерігачів: Лукашенко розпочав "полювання" на групу "Беларускі Гаюн"

Повідомляється, що білоруські силовики, вдавши спостерігачів з "Білоруські Гаюн", вивідують особисті дані та збирають досьє на підписників.

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Білоруські правоохоронні органи зацікавилися діяльністю спостерігачів із групи "Беларускі Гаюн", які займаються моніторингом військової активності на території Білорусі. У своєму Telegram-каналі спостерігачі пишуть, що у чат-ботах з'явилися повідомлення, де під виглядом членів групи силовики розсилають користувачам запити на дружбу та просять особисті дані.

"Белорускі Гаюн з'ясував, що у чат-ботах знайомств активізувалися силовики Лукашенка, які під виглядом заявки на спілкування пропонують їм написати, "якщо ти не байдужий до своєї держави і прагнеш у житті лише миру і готовий на надання будь-якої допомоги", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у особистих повідомленнях силовики під виглядом спостерігачів у ненав'язливій формі просять зазначити ПІБ, дату народження, місце роботи та проживання, а також інші дані передплатників. У зв'язку з цим "Беларускі Гаюн" повідомляє своїх читачів, що група ніколи не цікавиться особистими даними користувачів, а збір подібної інформації називається досьє.

"Ніколи і нікому не пишемо в особисті повідомлення і вже точно не шукаємо джерел у чат-боті знайомств "Дайвінчик". Ми ніколи і за жодних обставин не запитуємо особисті дані", — поінформували спостерігачі передплатників.

Також користувачам порадили блокувати облікові записи і перетворювати особистий обліковий запис, якщо він містив особисті дані — фото, ім'я та прізвище.

"Особливо це стосується тих, хто вже щось встиг розповісти силовикам у особистих повідомленнях", — наголосили спостерігачі.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко 19 грудня після переговорів з Путіним іронічно назвав себе і президента РФ "співагресорами" та "найтоксичнішими людьми на планеті". У жартівливій манері він сказав, що він сперечався з Путіном з приводу того, хто з них більший агресор.

Перед цим Лукашенко заявив, що зміцнення зв'язків РФ і Білорусі стало природною відповіддю на мінливе становище у світі, в якому йде "постійна перевірка на міцність". Білоруський політик зазначив, що в жодному разі не можна робити помилок, допущених після розпаду СРСР.