Под видом наблюдателей: Лукашенко начал "охоту" на группу "Беларускі Гаюн"

Сообщается, что белорусские силовики, притворившись наблюдателями из "Беларуского Гаюна", выведывают личные данные и собирают досье на подписчиков.

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Белорусские правоохранительные органы заинтересовались деятельностью наблюдателей из группы "Беларускі Гаюн", которые занимаются мониторингом военной активности на территории Беларуси. В своем Telegram-канале наблюдатели пишут, что в чат-ботах появились сообщения, где под видом членов группы силовики рассылают пользователям запросы на дружбу и просят личные данные.

"Беларускі Гаюн выяснил, что в чат-ботах знакомств активизировались силовики Лукашенко, которые под видом заявки на общение предлагают им написать, "если ты не безразличен к своему государству и жаждешь в жизни только мира и готов на оказание любой помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в личных сообщениях силовики под видом наблюдателей в ненавязчивой форме просят указать ФИО, дату рождения, место работы и проживания, а также другие данные подписчиков. В связи с этим "Беларускі Гаюн" доводит до сведения своих читателей, что группа никогда не интересуется личными данными пользователей, а сбор подобной информации называется досье.

"Никогда и никому не пишем в личные сообщения и уж точно не ищем источников в чат-боте знакомств "Дайвинчик". Мы никогда и ни при каких обстоятельствах не запрашиваем личные данные", — проинформировали наблюдатели подписчиков.

Также пользователям посоветовали блокировать аккаунты притворщиков и пересоздавать личный аккаунт, если он содержал личные данные — фото, имя и фамилию.

"Особенно это касается тех, кто уже что-то успел рассказать силовикам в личных сообщениях", — подчеркнули наблюдатели.

Напомним, Александр Лукашенко 19 декабря после переговоров с Путиным иронично назвал себя и президента РФ "соагрессорами" и "самыми токсичными людьми на планете". В шуточной манере он сказал, что он спорил с Путин по поводу того, кто из них больший агрессор.

Перед этим Лукашенко заявил, что укрепление связей РФ и Беларуси стало естественным ответом на меняющееся положение в мире, в котором идет "постоянная проверка на прочность". Белорусский политик отметил, что ни в коем случае нельзя делать ошибок, допущенных после распада СССР.