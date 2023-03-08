РФ відправила в Білорусь нових солдат та ешелони з військовою технікою, — "Беларускi Гаюн"

Російська Федерація, очевидно, почала ротацію військ, як зазначили в моніторинговій групі. Прибулі військові дислокуватимуться на місцевих полігонах.

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На територію Білорусі знову почали прибувати нові російські війська й ешелони з технікою. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускi Гаюн" у Telegram.

Наразі в Білорусі помічені нові підрозділи російських солдат разом із технікою. Це свідчить про те, що Російська Федерація, вочевидь, проводить ротацію.

У вівторок, 7 березня, на залізничний вокзал Осиповичі-1 (Могильовська область Білорусі) прибуло приблизно два ешелони з технікою та живою силою з Росії. Перший вирушив у понеділок, 6 березня, зі станції Бекасово-Сортувальна (Московська область) із 47 вагонами й із них:

5 пасажирських вагонів (з особовим складом — приблизно 250 осіб);

3 криті вагони (зі спорядженням);

39 вагонів-платформ (з військовою технікою).

Другий ешелон вирушив зі станції Вязьма (Смоленська область) цього ж дня, і в ньому було 49 вагонів:

4 пасажирські вагони (з особовим складом — приблизно 200 осіб);

5 критих вагонів (зі спорядженням);

40 вагонів-платформ (з колісною та гусеничною військовою технікою).

"На заміну їм у Білорусь прибувають нові солдати РФ, які, ймовірно, також дислокуватимуться на білоруських полігонах", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 березня за інформацією "Беларускi Гаюн" з Білорусі у напрямку Донбасу виїхало ще два російські ешелони. Спочатку техніка з особовим складом прибуде в Ростовську область, після чого локомотивами військових направлять в Іловайськ.

27 лютого з Білорусі у бік Донецької області виїхав ешелон техніки ЗС РФ. Тоді було помічено не менше 46 вагонів й орієнтовна дата прибуття до Ростовської області РФ – 5 березня.