З Білорусі в напрямку Донбасу виїхало ще два російські ешелони, – Беларускі Гаюн

Спочатку техніка з особовим складом прибуде до Ростовської області, після чого локомотивами військових направлять до Іловайська.

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З Білорусі виїхало ще два ешелони з російськими окупантами всередині. Вони їдуть у напрямку Донецької області, про що повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у четвер, 2 березня.

За отриманими даними, 28 лютого та 1 березня зі станції Слонім, що у Гродненській області, було відправлено не менше двох ешелонів з технікою та навченими військовими ЗС РФ. Вони вирушили у напрямку Донецької області.

Перший вирушив в останній зимовий день на станцію Матвєєв-Курган у Ростовській області. Прибуде він туди лише 7 березня, після чого локомотивами їх направлять до так званої "ДНР", а саме на станцію Іловайськ.

В ешелоні 48 вагонів, з них:

2 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РФ у кількості приблизно 100 осіб);

46 вагонів-платформ (із завантаженою колісною військовою технікою).

Другий ешелон прибуде на станцію Неклинівка в Ростовській області 8 березня. Звідти його також відправлять до Іловайська на Донеччині.

У другому ешелоні 38 вагонів, з них:

2 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РФ у кількості приблизно 100 осіб);

36 вагонів-платформ (із завантаженою колісною військовою технікою).

Нагадаємо, 27 лютого з Білорусі у бік Донецької області виїхав ешелон техніки ЗС РФ. Тоді було помічено не менше 46 вагонів та орієнтовна дата прибуття до Ростовської області РФ – 5 березня.

21 лютого група "Беларускі Гаюн" розповіла, що Білорусь почала стягувати військову техніку на кордон із Литвою. Одразу декілька колон вирушили в ніч із 20 на 21 лютого у цьому напрямку.