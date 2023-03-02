Из Беларуси в направлении Донбасса выехало еще два российских эшелона, — Беларускi Гаюн

Сначала техника с личным составом прибудет в Ростовскую область, после чего локомотивами военных направят в Иловайск.

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Из Беларуси выехало еще два эшелона с российскими оккупантами внутри. Они едут в направлении Донецкой области, о чем сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в четверг, 2 марта.

По полученным данным 28 февраля и 1 марта со станции Слоним, что в Гродненской области было отправлено не менее двух эшелонов с техникой и обученными военными ВС РФ. Они отправились в направлении Донецкой области.

Первый отправился в последний зимний день на станцию Матвеев-Курган в Ростовской области. Прибудет он туда лишь 7 марта, после чего локомотивами их направят в так называемую "ДНР", а именно на станцию Иловайск.

В эшелоне 48 вагонов, из них:

2 пассажирских вагона (с личным составом ВС РФ в составе примерно 100 человек);

46 вагонов-платформ (с погруженной колесной воинской техникой).

Второй же эшелон прибудет на станцию Неклиновка в Ростовской области 8 марта. Оттуда его также направят в Иловайск в Донецкой области.

Во втором эшелоне 38 вагонов, из них:

2 пассажирских вагона (с личным составом ВС РФ в количестве примерно 100 человек);

36 вагонов-платформ (с погруженной колесной воинской техникой).

Напомним, 27 февраля из Беларуси в сторону Донецкой области выехал эшелон техники ВС РФ. Тогда было замечено не менее 46 вагонов и ориентировочная дата прибытия в Ростовскую область РФ — 5 марта.

21 февраля группа "Беларускі Гаюн" рассказала, что Беларусь начала стягивать военную технику на границу с Литвой. Сразу несколько колонн отправились в ночь с 20 на 21 февраля в этом направлении.