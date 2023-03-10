Аби зняли санкції: російські олігархи Фрідман та Авен продають свої частки в "Альфа-банку"

Російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен згодні продати свої частки в "Альфа-банку" в обмін на зняття санкцій. Сума угоди може становити $2,3 млрд.

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Співвласники "Альфа-банку", російські мільярдери Михайло Фрідман та Петро Авен, готові продати свої частки у банку. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, у такий спосіб росіяни хочуть звільнитися від західних санкцій. Покупцем може виступити давній діловий партнер мільярдерів Андрій Косогов, якого міжнародні санкції оминули.

Зазначається, що Андрій Косогов погодився викупити російський банк за $2,3 млрд у його кіпрської материнської компанії. Цікаво, що до повномасштабної війни між РФ та Україною балансова вартість банку становила $10,6 млрд, тобто новому власнику банк дістанеться зі знижкою.

"Вони хочуть зробити все можливе, щоб позбавитися своїх російських активів, і звільнитися від санкцій", — розповів Financial Times один із співрозмовників.

Таким чином, якщо угоду схвалять регуляторні органи, то Фрідман та Авен перестануть бути непрямими акціонерами "Альфа-Банку". Однак мільярдери не мають жодних вказівок на те, що продаж "Альфа-Банку" переконає Європейський Союз скасувати санкції.

Ще одне джерело видання вважає, що на папері угода виглядає чудово, тому що ні кіпрська компанія, ні сам Андрій Косогов не під санкціями.

"Фрідман та Авен уникають санкцій, Косогов отримує банк, а у банку залишається єдиний російський акціонер", — каже співрозмовник.

Financial Times пише, що угоду можуть завершити ще навесні 2023 року, якщо її схвалять регуляторними органами, включно з російським Центробанком та податковими органами. Ще може знадобитися згода санкційних органів США та Євросоюзу.

Хто такий Михайло Фрідман

Михайло Фрідман – це російський підприємець. Співвласник та голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп". Один із найбагатших підприємців РФ та мешканців Великобританії. У лютому — квітні 2022 року опинився під персональними санкціями ЄС та інших країн.

У вересні ЗМІ написали, що Фрідман пропонував перевести мільярд доларів свого особистого статку в українську філію "Альфа-банку", співзасновником якої вона є. За словами людей, знайомих із цим питанням, ця пропозиція була спрямована на те, щоб переконати Велику Британію зняти з неї санкції.

Санкції проти Петра Авена

Співвласник консорціуму "Альфа-груп" Петро Авен потрапив під санкції Євросоюзу 28 лютого 2022 через вторгнення РФ в Україну серед інших російських чиновників і бізнесменів. 1 березня він вирішив залишити раду директорів Альфа-банку. А 15 березня Великобританія запровадила санкції проти Авена.

У травні влада Великобританії ініціювала кримінальну справу за статтею про порушення санкцій стосовно Петра Авена. У його будинку пройшли обшуки. Та вже у липні суд у Лондоні пом'якшив обмеження, накладені на банківські рахунки російського бізнесмена.

Нагадаємо, як повідомляв Bloomberg, із початком повномасштабної війни в Україні загальний стан російських мільярдерів стрімко скоротився. Ще Фокус писав про те, що США запровадили санкції проти російського підприємця Володимира Потаніна.