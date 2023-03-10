Лишь бы сняли санкции: российские олигархи Фридман и Авен продают свои доли в "Альфа-банке"

Российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен согласны продать свои доли в "Альфа-банке" в обмен на снятие санкций. Сумма сделки может составить $2,3 млрд.

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Совладельцы "Альфа-банка", российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, готовы продать свои доли в банке. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, таким образом россияне хотят освободиться от западных санкций. Покупателем может выступить давний деловой партнер миллиардеров Андрей Косогов, которого международные санкции обошли стороной.

Отмечается, что Андрей Косогов согласился выкупить российский банк за $2,3 млрд у его кипрской материнской компании. Интересно, что до полномасштабной войны между РФ и Украиной балансовая стоимость банка составила $10,6 млрд, то есть новому владельцу банк достанется со скидкой.

"Они хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов, и освободиться от санкций", — рассказал Financial Times один из собеседников.

Таким образом, если сделку одобрят регуляторные органы, то Фридман и Авен, перестанут быть косвенными акционерами "Альфа-Банка". При этом у миллиардеров нет никаких указаний на то, что продажа "Альфа-Банка" убедит Европейский Союз отменить санкции.

Еще один источник издания полагает, что на бумаге сделка выглядит отлично, так как ни кипрская компания, ни сам Андрей Косогов не под санкциями.

"Фридман и Авен избегают санкций, Косогов получает банк, а у банка остается единственный российский акционер", – говорит собеседник.

Financial Times пишет, что сделка могут завершить еще весной 2023 года, если ее одобрят регуляторные органами, включая российский Центробанк и налоговые органы. Еще может потребоваться согласие санкционных органов США и Евросоюза.

Кто такой Михаил Фридман?

Михаил Фридман – это российский предприниматель. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп". Один из богатейших предпринимателей РФ и жителей Великобритании. В феврале — апреле 2022 года оказался под персональными санкциями ЕС и других стран.

В сентябре СМИ написали, что Фридман предлагал перевести миллиард долларов своего личного состояния в украинский филиал "Альфа-банка", соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это предложение было направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции.

Санкции против Петра Авена

Совладелец консорциума "Альфа-групп" Петр Авен попал под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 года из-за вторжения РФ в Украину в числе прочих российских чиновников и бизнесменов. 1 марта он решил покинуть совет директоров "Альфа-банка". А 15 марта Великобритания ввела санкции против Авена.

В мае власти Великобритании инициировали уголовное дело по статье о нарушении санкций в отношении Петра Авена. В его доме прошли обыски. При этом уже в июле суд в Лондоне смягчил ограничения, наложенные на банковские счета российского бизнесмена.

Напомним, как сообщал Bloomberg, с началом полномасштабной войны в Украине общее состояние российских миллиардеров стремительно сократилось. Еще Фокус писал о том, что США ввели санкции против российского предпринимателя Владимира Потанина.