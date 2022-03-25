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"Мы не понимаем, как выжить". Российский олигарх Петр Авен рассказал о жизни под санкциями

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Фото: ТАСС | Петр Авен - российский миллиардер

В интервью Financial Times (FT), Авен рассказал, что потерял все, после того, как против него ввели санкции ЕС и Великобритания

67-летний российский олигарх Петр Авен, чье состояние еще недавно оценивалось в пять миллиардов долларов, попал под санкции ЕС и Великобритании и теперь оказался в странном положении богача без денег. О своих трудностях и финансовом крахе он рассказал в интервью Financial Times (FT), пишет Daily Mail.

Ранее Петр Авен занимал пост министра экономических связей России, и был председателем совета директоров "Альфа-банка", а сейчас он признается, что не знает, как жить дальше.

"Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы должны как-то начать новую жизнь. Можно ли мне нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину … может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить", — говорит Петр Авен о себе и о своей семье.

Банковский счет Авена и активы в Великобритании и ЕС были заморожены вскоре после вторжения ВС РФ в Украину 24 февраля. Он признался, что его жена весь день обходила банкоматы, снимая деньги с карт, но сейчас он не знает, что делать дальше.

Впрочем, у него все еще осталась крыша над головой. Авен дал интервью в своей просторной квартире в центре Лондона, в районе Сент-Джеймс, также он владеет имением Инглистон-хаус (Ingliston House) в графстве Суррей, где хранится его впечатляющая коллекция произведений искусства.

Надо отметить, что в Москве у Авена также осталась недвижимость, например, его шикарная квартира, которая буквально набита картинами русский художников-авангардистов. Себя Авен всегда позиционировал, как коллекционера и был частым гостем таких аукционов, как Sotheby’s и Christie’s.

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Покидать Великобританию бизнесмен не хочет, так как опасается, что его не пустят назад. Он хочет оспорить введенные против него санкции, но ему явно не играет на руку тот факт, что в день вторжения России в Украину он был сфотографирован вместе с Путиным в Кремле. Теперь, как признается Авен, с ним отказываются сотрудничать британские юристы. Он признал, что не возлагает особых надежд на быстрое решение: "Мне сказали, что изменить санкции практически невозможно", — заявил Авен.

Напомним, Петр Авен заработал свое состояние во время распада Советского Союза в 1990-х годах. Вместе со своим деловым партнером Михаилом Фридманом он основал банковский гигант в России через свою фирму "Альфа-Групп". Они также заработали огромные деньги на инвестициях в нефтедобычу. Но свою дружбу с Путиным он отрицает, в то же время признавая, что ведение бизнеса в России, конечно, предполагает некоторые контакты с президентом этой страны. "Очень странно оказаться под санкциями только потому, что ты встречаешься с президентом. Мы старались быть абсолютно вне политики. С Путиным я представлял "Альфа-групп", а не себя", — заявил Авен.

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Петр Авен и Владимир Путин в Кремле
Фото: ТАСС

Ранее Авен попадал в заголовки газет, когда был одним из четырех российских миллиардеров, подавших в суд на журналистку Кэтрин Белтон, написавшую книгу о Путине. В дело пошел закон о защите данных и дело было урегулировано.

В начале марта 2022 года Авен ушел из инвестиционной компании LetterOne стоимостью 22 миллиарда долларов, которую он основал вместе с Михаилом Фридманом, еще одним российским олигархом, находящимся под санкциями. Сообщается также, что два миллиардера вышли из советов директоров российской банковской компании "Альфа-Банк" через несколько дней после того, как ЕС ввел против них санкции.

Сейчас доля Авена в LetterOne заморожена, а дивиденды направлены на оказание помощи Украине. При этом у него доступа в офис и возможности общаться с сотрудникам компании. "По закону мы не можем трогать бизнес. А они боятся даже встречаться со мной лично. Мы очень боимся властей", — заявил он. По мнению Авена, страх перед санкциями заставляет людей "делать гораздо больше, что им полагается по закону". "Они боятся", — подчеркнул Авен.

Он напомнил, что два его деда погибли в годы репрессий при Иосифе Сталине, а две бабушки сидели в лагерях ГУЛАГа. Одна из них дала ему позже совет: "Когда-нибудь они придут за тобой. Так что убедитесь, что ты готов. И твоя прекрасная жизнь когда-нибудь закончится". Но, по собственному признанию, он не ожидал, что именно Великобритания будет угрожать его активам сейчас: "Я очень боюсь, что такое отношение не так легко забыть".

Авен признался в интервью, что санкции в отношении российских олигархов "понятны", но "несправедливы", быстро заявив, что он не жалуется.

"Но я не жалуюсь, когда люди умирают", — заявил он, отметив, что у него нет ни яхты, ни частного самолета, на который могут быть наложены санкции.

Впрочем, вскоре стало известно, что был наложен арест на его квартиру в гостиничном комплексе Les Hauts de Gstaad в курортном Сааненмезере в швейцарском кантоне Берн. И на его недвижимость на Сардинии, Италия. Комплекс недвижимости Maureena, на который наложен арест, стоит около 4 миллионов евро. Это самая старая вилла в маленькой деревне Порто-Рафаэль. Известно, что вблизи этого имения в 2015 году внезапно умерла жена миллиардера — у нее произошел сердечный приступ во время прогулки на яхте.

Речь идет о первой жене миллиардера – Елене Владимировне. У них двое детей: Дарья и Денис, которые закончили Йельский университет в США. У Дениса — двойная степень с отличием по математике и экономике. Дочь Дарья продвигает бренд MAC в Estée Lauder.

Вторая жена Авена – некая Екатерина Козина, которая родила ему сына Филиппа.

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Петр Авен и Михаил Фридман
Фото: РИА Новости

Напомним, ранее интервью о своей жизни под санкциями дал друг и коллега Авена – Михаил Фридман, который потерял 4 миллиарда долларов из-за санкций и оказался узником в своем британском имении.