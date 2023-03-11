Зеленский ввел новые санкции против российских букмекеров и лотерей

Согласно указу президента, под санкции попали 120 физических лиц и 287 компаний.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против российских букмекеров и лотерей. Об этом сказано в указе №145/2023, который был опубликован на сайте президента Украины.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 г. "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в указен Зеленского.

Сообщается, что указ вступает в силу дня опубликования.

Отметим, что согласно дополнению к решению СНБО, среди попавших под санкции юридических лиц есть Акционерное общество "СпортБет", общество с ограниченной ответственностью "БетРинг", общество с ограниченной ответственностью "Спортлото", а также Parimatch Foundation, Parimatch United Investments Limited, Общество с ограниченной ответственностью "Париматч" и другие.

Также напомним, что МИД Украины хочет ввести санкции против одного из губернаторов Лукашенко. Представитель украинского МИД Олег Николенко назвал ничтожным соглашение главы исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александра Субботина с оккупантами из Крыма.

Кроме того, российские олигархи Фридман и Авен продают свои доли в "Альфа-банке". Российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен согласны продать свои доли в "Альфа-банке" в обмен на снятие санкций. Сумма сделки может составить $2,3 млрд.