РФ погодилася продовжити зернову угоду, порушуючи договір: Україна відреагувала

У МЗС РФ повідомили, що згодні на продовження зернової угоди на такий короткий термін через певні "перешкоди" для Росії, які не дають експортувати сільськогосподарську продукцію.

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Делегація РФ після переговорів із високопосадовцями ООН заявила, що Москва згодна на продовження "зернової угоди", але лише на 60 днів. Про це йдеться в заяві заступника глави МЗС РФ Сергія Вершиніна.

У заяві йдеться, що російська сторона не заперечує чергового продовження чорноморської ініціативи після закінчення терміну 18 березня 2023 року. Однак лише на 60 днів, а не на 120 через якісь "перешкоди" для Росії, які не дають експортувати сільськогосподарську продукцію.

Також Вершинін розповів про плани Росії на майбутню участь у "чорноморській угоді".

"Наша подальша позиція визначатиметься залежно від реального, не на словах, а на ділі, прогресу щодо нормалізації нашого сільгоспекспорту", — зазначив заступник міністра закордонних справ РФ.

За його словами, йдеться про банківські платежі, транспортну логістику, страховку, "розморожування" фінансової діяльності, а також постачання аміаку через трубопровід "Тольятті-Одеса".

Реакція України

В Україні вже відреагували на заяву російської сторони. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у себе в Twitter написав, що, згідно з угодами, Чорноморська зернова угода продовжується на 120 днів. Тому пропозиція РФ продовжити ініціативу на 60 днів суперечить договору.

"Чекаємо на офіційну позицію ООН і Туреччини як гарантів ініціативи", — написав Кубраков.

Чорноморська зернова ініціатива

Документи Чорноморської ініціативи з Україною, Росією, Туреччиною та ООН були підписані в Стамбулі 22 липня 2022 року. Липнева угода створила процедури для безпечного експорту зерна з певних портів, щоб спробувати розв'язати продовольчу кризу.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що ЄС продовжив персональні санкції проти РФ на пів року. Санкції, введені проти майже 1500 фізосіб і 205 юридичних осіб із Росії, ще на шість місяців продовжили країни ЄС.

Також нагадаємо, що в Україні продали Білгород-Дністровський порт. Переможець аукціону з продажу Білгород-Дністровського порту має 20 робочих днів на оплату вартості лоту. Тільки після надходження коштів у бюджет підписується договір купівлі-продажу.