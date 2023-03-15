В Кремле ответили на сообщения о второй волне мобилизации в России

По информации росСМИ, россиянам уже скрыто раздают повестки, а в британской разведке рассказали, что военнослужащих из РФ не выпускают за границу. В то же время спикер Путина Дмитрий Песков отрицает новую волну мобилизации.

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Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность проведения второй волны мобилизации населения. Об этом чиновник сказал медиа "ТАСС".

"У нас нет таких обсуждений", — сообщил Песков.

Вторая волна мобилизации в России: что уже сообщалось

6 марта в отчете Института изучения войны (ISW) написали, что Кремль возвращается к "молчаливой мобилизации" россиян. То есть граждан РФ призывают добровольно вступать в ряды захватнических войск: размещают объявления о наборе бойцов в соцсетях, создают мобильные призывные пункты для рекламы контрактной службы и даже советуют идти в ВС РФ склонным к суициду. Кроме того, вражеская армия собирает данные о мужчинах, проживающих на оккупированных территориях.

Позже росСМИ со ссылками на своих читателей написали, что людям вручают повестки, но делают это скрыто. Жительница Пензенской области РФ поделилась с журналистами, что в ее регионе планируют мобилизовать три тысячи человек.

Разведка Минобороны Великобритании 15 марта сообщила, что российские госслужащие все чаще получают распоряжения по запрету передвижения. Чиновников не выпускают за границу на отдых, что британские разведчики считают признаком усиления давления со стороны Кремля.

Напомним, 15 марта Дмитрий Песков ответил на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о планах Кремля перенести столицу РФ из Москвы вглубь страны.

Ранее, 14 марта, Песков прокомментировал продление "зернового соглашения". Вспомнил о "глухой стене коллективного Запада" и назвал выполнение условий Россией "жестом доброй воли".