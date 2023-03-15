У Путина прокомментировали заявление Данилова о переносе столицы РФ из Москвы

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал неправдой слова секретаря СНБО Украины о планах Кремля перенести российскую столицу вглубь страны.

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Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков опроверг планы переносить столицу РФ. Об этом он сказал 15 марта российскому агентству "РИА Новости".

Песков сказал журналистам, что заявления Украины о планах Кремля перенести столицу РФ вглубь страны не соответствуют действительности.

"Это неправда", — сообщил спикер Путина.

О переносе столицы России заявил 14 марта в телеэфире секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, в РФ уже ведутся переговоры по этому поводу. Развал страны-агрессорки он назвал необратимым.

"Россия фрагментируется, Россия не будет в тех пределах, и остановить этот процесс уже невозможно. Если об этом процессе начинает говорить сам Гитлер, по фамилии Путин, то имейте в виду, что это так и будет. Они уже сейчас говорят о переносе столицы вглубь России, и многие другие процессы — они уже идут", — сказал Данилов.

Напомним, 15 марта в соцсетях сообщили, что на российском сервисе "Авито" выставили на продажу якобы утопленный MQ-9 Reaper. Этот американский БПЛА был сбит над Черным морем. Мужчина в объявлении предупреждает, что беспилотник побитый и без документов.

Ранее, 14 марта, украинская Патрульная полиция задержала в Киевской области мужчину, которого считают солдатом российской армии. Правоохранители подозревают, что он причастен к преступлениям против Украины.