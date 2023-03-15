В Крыму на продажу выставили "БПЛА MQ-9 Reaper" после сбития над Черным морем, — соцсети (фото)

Автор объявления из оккупированного Севастополя оценил "американский беспилотник" в 30 млн рублей при стоимости БПЛА в $30 миллионов.

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На российском сервисе продаж "Авито" появилось объявление о продаже якобы утопленного БПЛА MQ-9 Reaper. Об этом 15 марта проинформировал Telegram-канал "Крымский ветер".

Человек, который разместил данное объявление, покупателям представился Владом из Гагаринского муниципального округа Севастополя.

Мужчина предлагает купить у него бывший в употреблении беспилотный летальный аппарат, который, к тому же, был утоплен. "Владелец" также предупреждает, что БПЛА — битый, без документов и годиться только на запчасти.

На фото, прикрепленном к объявлению, изображен MQ-9 Reaper — такой же беспилотник, который 14 марта из-за атаки российского истребителя потерпел крушение в Черном море.

Технику крымчанин продает за 30 миллионов рублей, хотя на стартовая цена на такой БПЛА начинается от 30 миллионов долларов.

Отметим, что по состоянию на 11:00 объявление о продаже беспилотника было удалено с сервиса продаж. Однако его скриншоты опубликовали те телеграм-каналы, которые пишут об ситуации в оккупированном ВС РФ Крыму.

Житель Севастополя разместил объявление о продаже разбитого БПЛА MQ-9 Reaper

Напомним, 15 марта в ВВС Украины отреагировали на крушение БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море. По словам спикера Командования Юрия Игната, американский беспилотник имел право находиться в воздушном пространстве над Черным морем, так как его использует не только Киев, но и страны-члены НАТО.

Также в этот день СМИ смоделировали сбитие БПЛА над Черным морем. На обнародованных телеканалом CBS кадрах видно, что истребитель ВКС РФ Су-27 несколько раз пролетел над БПЛА и сбросил на него авиатопливо, из-за чего аппарат вышел из строя.