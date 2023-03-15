У Криму на продаж виставили "БПЛА MQ-9 Reaper" після збиття над Чорним морем, — соцмережі (фото)

Автор оголошення з окупованого Севастополя оцінив "американський безпілотник" у 30 млн рублів за вартості БПЛА $30 мільйонів.

Related video

На російському сервісі продажу "Авіто" з'явилося оголошення про продаж нібито утопленого БПЛА MQ-9 Reaper. Про це 15 березня проінформував Telegram-канал "Кримський вітер".

Людина, яка розмістила це оголошення, покупцям представилася Владом з Гагарінського муніципального округу Севастополя.

Чоловік пропонує купити у нього безпілотний літальний апарат, який, до того ж, був утоплений. "Власник" також попереджає, що БПЛА — битий, без документів і годиться лише на запчастини.

На фото, прикріпленому до оголошення, зображено MQ-9 Reaper — такий же безпілотник, який 14 березня через атаку російського винищувача зазнав аварії в Чорному морі.

Техніку кримчанин продає за 30 мільйонів рублів, хоча стартова ціна такого БПЛА починається від 30 мільйонів доларів.

Зазначимо, що станом на 11:00 оголошення з продажу безпілотника було видалено з сервісу продажу. Проте його скріншоти опублікували ті телеграм-канали, які пишуть про ситуацію в окупованому ЗС РФ Криму.

Житель Севастополя розмістив оголошення про продаж розбитого БПЛА MQ-9 Reaper

Нагадаємо, 15 березня у ВПС України відреагували на аварію БПЛА MQ-9 Reaper у Чорному морі. За словами спікера Командування Юрія Ігната, американський безпілотник мав право перебувати у повітряному просторі над Чорним морем, оскільки його використовує не лише Київ, а й країни-члени НАТО.

Також у цей день ЗМІ змоделювали збитки БПЛА над Чорним морем. На оприлюднених телеканалом CBS кадрах видно, що винищувач ВКС РФ Су-27 декілька разів пролетів над БПЛА та скинув на нього авіапаливо, через що апарат вийшов з ладу.