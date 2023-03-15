Под Киевом задержали мужчину, который может быть солдатом ВС РФ, — полиция (фото)

Как отмечают в Патрульной полиции, задержанный резко сменил направление, увидев служебную машину. Сейчас проверяется его причастность к ВС РФ и совершении преступлений против Украины.

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Сотрудники украинской полиции в селе Чайки Киевской области, вероятно, задержали солдата армии России. Об этом заявили в Патрульной полиции Украины 14 марта.

Правоохранители рассказали, что передали следователям мужчину, который может быть причастен к деятельности против нашего государства.

Сообщается, что вечером 14 марта патрульные заметили подозрительного мужчину, который резко сменил направление своего движения и занервничал, когда увидел полицейских. Сотрудники полиции решили его остановить.

"Около 18 часов, на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке инспекторы заметили подозрительного гражданина. Мужчина резко изменил направление движения и занервничал, как только в его зоне видимости появилось служебное авто. Полицейские остановили 39-летнего мужчину", — сказано в сообщении.

Во время проверки документов выяснилось, что гражданин, вероятно, является солдатом российской армии и является причастным к преступлениям против Украины.

Для дополнительной проверки информации подозреваемого передали следователям.

Мужчина, который, вероятно, является российским военным

Напомним, 14 марта бойца ВСУ задержали из-за подозрения в государственной измене. По информации Офиса генпрокурора, служащий в одной из воинских частей перешел на сторону РФ и предоставлял оккупантам информацию по важным объектам в Николаевской области в феврале-марте 2023.

13 марта полицейские в Купянске Харьковской области задержали мужчину, который оказался военным российской армии. Он полгода скрывался в заброшенных зданиях на территории деоккупированного района.