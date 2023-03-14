Передавал информацию россиянам: бойца ВСУ задержали по подозрению в госизмене (фото)

По информации Офиса генпрокурора, служащий в одной из воинских частей перешел на сторону РФ и предоставлял оккупантам информацию по важным объектам в Николаевской области в феврале-марте 2023.

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Правоохранители задержали украинского военного, который передавал России информацию о стратегических и административных объектах на территории Николаевской области. Об этом сегодня, 14 марта, заявили в Офисе генпрокурора.

Следствие установило, что боец одной из воинских частей ВСУ перешел на сторону врага. Он в феврале-марте 2023 года предоставлял российским оккупантам данные о расположении военных стратегических и административных объектов на территории Николаевской области. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Правоохранители специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере разоблачили предателя и задержали его. Военному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена).

Бойца ВСУ подозревают в госизмене

В настоящее время фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 9 марта жительницу Одессы приговорили к 5 годам лишения свободы за то, что она продавала несуществующее военное снаряжение для украинских военных.

Напомним, ранее сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении главы одной из благотворительных организаций Киева. Она обвиняется в продаже гуманитарной военной помощи.

9 марта Служба безопасности Украины провела обыску и вручила подозрения экс-генеральному директору ГП "Антонов" Сергею Бычкову, а также начальнику по безопасности Нетесову. По словам журналистов, в начале 2022 года подозреваемые отказывали Нацгвардии в возведении фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель.

Ранее, 27 февраля, в СБУ также сообщили о задержании в Одессе организатора агентурной сети российских спецслужб, который оказался помощником одного из "депутатов крымского парламента" Константина Мальчикова.