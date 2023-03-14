Передавав інформацію росіянам: бійця ЗСУ затримали за підозрою у держзраді (фото)

За інформацією Офісу генпрокурора, службовець в одній із військових частин перейшов на бік РФ і надавав окупантам інформацію щодо важливих об'єктів у Миколаївській області у лютому-березні 2023 року.

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Правоохоронці затримали українського військового, який передавав Росії інформацію про стратегічні та адміністративні об'єкти на території Миколаївської області. Про це сьогодні, 14 березня, заявили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що боєць однієї з військових частин ЗСУ перейшов на бік ворога. Він у лютому-березні 2023 року надавав російським окупантам дані щодо розташування військових стратегічних та адміністративних об'єктів на території Миколаївської області. Йому оголосили підозру у державній зраді.

Правоохоронці спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері викрили зрадника та затримали його. Військові оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада).

Бійця ЗСУ підозрюють у держзраді

Наразі фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 9 березня мешканку Одеси засудили до 5 років позбавлення волі за те, що вона продавала неіснуюче військове спорядження для українських військових.

Нагадаємо, раніше співробітники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо голови однієї із благодійних організацій Києва. Вона звинувачується у продажу гуманітарної військової допомоги.

9 березня Служба безпеки України провела обшук та вручила підозри ексгенеральному директору ДП "Антонов" Сергію Бичкову, а також начальнику з безпеки Нетесову. За словами журналістів, на початку 2022 року підозрювані відмовляли Нацгвардії у зведенні фортифікаційних споруд на території аеропорту Гостомель.

Раніше, 27 лютого, в СБУ також повідомили про затримання в Одесі організатора агентурної мережі російських спецслужб, який виявився помічником одного з депутатів кримського парламенту Костянтина Мальчикова.