ДБР звинуватило голову благодійної організації у продажі допомоги для ЗСУ (фото)

Повідомляється, що слідство дійшло висновку, що голова організації продавала бронежилети та бронепластини, куплені за пожертвування українців для ЗСУ.

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Співробітники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо голови однієї з благодійних організацій Києва. Вона звинувачується у продажі гуманітарної військової допомоги. Про це сказано на сторінці відомства в Telegram.

Повідомляється, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну неназвана організація оголосила збір 1 млн доларів США на потреби ЗСУ.

"Організація зобов'язувалася купити на зібрані гроші та безоплатно передати українським військовим бронежилети, каски, медикаменти та автомобілі", — сказано в повідомленні.

У ДБР заявляють, що після того, як бронежилети та пластини потрапили до України, голова організації вирішила їх продати. Жінка встигла продати 30 одиниць індивідуального захисту на суму понад 500 тисяч гривень. Усі засоби захисту продавалися у роздріб.

"Керівник організації звинувачується у продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, скоєного у значному розмірі та під час дії військового стану", — заявили в ДБР.

У повідомленні йдеться, що вона може отримати до 7 років позбавлення волі. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

[ + – ] Бронежилети Фото: ГБР

Нагадаємо, раніше новини Укрнет повідомляли — в СБУ відзвітували про викриття агентів Кремля під час війни. Після 24 лютого минулого року СБУ вдалося запобігти замахам на міністра оборони та голову ГУР, а також передати до суду понад 340 кримінальних проваджень про державну зраду та шпигунство.

Також повідомлялося, що в СБУ заявили, що митрополит УПЦ МП із Вінницької області постане перед судом. Відомство вважає, що архієрей Тульчинської та Брацлавської єпархії поширював серед вірян проросійські пропагандистські матеріали.