ГБР обвинило главу благотворительной организации в продаже помощи для ВСУ (фото)

Сообщается, что следствие пришло к выводу, что председатель организации продавал бронежилеты и бронепластины, купленные на пожертвования украинцев для ВСУ.

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении главы одной из благотворительных организаций Киева. Она обвиняется в продаже гуманитарной военной помощи. Об этом сказано на странице ведомства в Telegram.

Сообщается, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину неназванная организация объявила сбор 1 млн долларов США на потребности ВСУ.

"Организация обязывалась купить на собранные деньги и безвозмездно передать украинским военным бронежилеты, каски, медикаменты и автомобили", — сказано в сообщении.

В ГБР заявляют, что после того, как бронежилеты и пластины попали в Украину, глава организации решила их продать. Женщина успела продать 30 единиц индивидуальной защиты на сумму более 500 тысяч гривен. Все средства защиты продавались в рознице.

"Руководитель организации обвиняется в продаже гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере и во время действия военного положения", — заявили в ГБР.

В сообщении сказано, что она может получить до 7 лет лишения свободы. Обвинительный акт уже направлен в суд.

[ + – ] Бронежилеты Фото: ГБР

Ранее Фокус писал, что в СБУ отчитались о разоблачении агентов Кремля во время войны. После 24 февраля прошлого года сотрудникам СБУ удалось предотвратить покушение на министра обороны и главу ГУР, а также передать в суд более 340 уголовных производств о государственной измене и шпионаже.

Также сообщалось, что в СБУ заявили, что митрополит УПЦ МП из Винницкой области предстанет перед судом. Ведомство считает, что архиерей Тульчинской и Брацлавской епархии распространял среди верующих пророссийские пропагандистские материалы.