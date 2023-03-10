Під арешт на 2 місяці: СБУ затримала екс-директора "Антонова" Сергія Бичкова, — ЗМІ (фото)

За словами журналістів, на початку 2022 року підозрювані відмовляли Нацгвардії у зведенні фортифікаційних споруд на території аеропорту Гостомель.

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9 березня Служба безпеки України провела обшук та вручила підозри ексгенеральному директору ДП "Антонов" Сергію Бичкову, а також начальнику з безпеки Нетесову. Про це пише видання Цензор.нет.

Також повідомляється, що підозру заочно вручили директору ДП "Антонов" Харченку. Наслідки припускають, що вони у січні-лютому 2022 року відмовляли Національній гвардії у зведенні інженерно-фортифікаційних споруд на території аеропорту Гостомель. Через це після початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти спромоглися захопити аеропорт – важливий стратегічний об'єкт для оборони Києва. Також було знищено літак "Мрія", загинули співробітники ДСНС.

Видання пише, що кримінальне провадження у цій справі відкрили ще у квітні 2022 року. Слідчі впевнені, що згадані особи із ДП "Антонов" перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь в обороні аеропорту Гостомель.

За словами журналістів, СБУ провела 9 обшуків за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів справи. Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для підозрюваних Бичкова та Нетесова – утримання під вартою на строк у 60 діб без права внесення застави.

СБУ затримала екс-директора "Антонова" Сергія Бичкова та начальника безпеки Нетесова

Нагадаємо, що у серпні 2022 року стало відомо, що проти колишнього керівництва ДП "Антонов" ініційовано 9 кримінальних справ. Як розповів виконувач обов'язків директора підприємства, під час аудиту було виявлено безліч порушень. Серед них завищені витрати, неефективне розпорядження майном та інші.

Також генеральний конструктор ДП "Антонов" Владислав Власик розкрив деякі подробиці того, як виглядатиме нова "Мрія ". Він зазначив, що літак буде створено на базі свого попередника, проте деякі рекорди все ж таки будуть побиті.