Поб'є всі рекорди: стало відомо, як виглядатиме нова українська "Мрія"

Нова версія літака АН-225 буде потужнішою за попередника, але при цьому значно легшою, як зазначив генеральний конструктор ДП "Антонов". Міжнародні донори вже готові розпочати виділення коштів.

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В Україні збираються збудувати новий літак АН-225 "Мрія" і робота над ним уже розпочалася. В ефірі телемарафону ТСН генеральний конструктор ДП "Антонов" Владислав Власик розкрив деякі подробиці того, як він виглядатиме.

Він зазначив, що літак буде створено на базі свого попередника, проте деякі рекорди "Мрії" все ж таки будуть побиті.

На даному етапі майстри проводять демонтаж фюзеляжу літака, який приблизно в цей час рік тому було зруйновано російськими окупантами в Гостомелі. Також вони шукають уцілілі деталі, які можна буде використовувати у новому творінні.

Зовні жодних змін не планується, проте всередині це буде зовсім новий літальний засіб із найсучаснішим обладнанням.

"Нова "Мрія" буде ще потужнішою, легшою за попередню мінімум на 10 тонн, а це означає, що судно братиме на борт ще більше вантажу і летітиме ще довше і ще далі. Зараз йде стадія проєктування, вже сформували попередній технічний вид оновленого літака. "Ми розуміємо, що літак АН-225 має бути модернізованим, тобто відновлювати його в тому стані, в якому він був, це недоцільно і недоречно", — розповів Владислав Власик.

Цей проєкт є досить дорогим, але міжнародні донори вже готові розпочати виділення коштів.

Нагадаємо, 7 листопада видання Bild повідомляло, що розробка нового літака "Мрія" йде вже повним ходом. Добудова найбільшого у світі літака коштуватиме пів мільярда євро.

27 лютого 2022 року журналісти "Радіо Свобода" писали, що літак було знищено у Гостомелі в перший же день повномасштабного вторгнення російських окупантів. Тоді в "Укроборонпромі" повідомили, що відновлення повітряного судна обійдеться у суму, що перевищує $3 млрд, і триватиме багато часу.