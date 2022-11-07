У секретному місці: в "Антонові" заявили про будівництво нового літака "Мрія"

Добудова найбільшого у світі літака коштуватиме півмільярда євро. Допомогти їх зібрати зголосився німецький аеропорт.

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Генеральний директор підприємства "Антонов" Євген Гаврилов заявив, що зараз триває будівництво нового літака Ан-225 "Мрія", він уже готовий на 30%, повідомляє Bild.

"Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, який постраждав", — сказав він.

Вартість робіт, за даними видання, оцінюють у 500 млн євро. До збору коштів вирішив долучитися міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, який до лютого 2022 регулярно приймав найбільший у світі літак. В аеропорту продаватимуть сувеніри, зокрема моделі Ан-225, обіцяючи усі виручені гроші спрямувати на добудову гіганта.

Цікаво, що в 2016 році керівництво "Антонова" запевняло, що другий екземпляр "Мрії" готовий на 60-70%. На підприємстві ще з часів СРСР залишалися центроплан, фюзеляж і крило.

[ + – ] У 2016 році на "Антонові" стверджували, що другий екземпляр Ан-225 готовий як мінімум на 60%

Нагадаємо, літак було знищено в Гостомелі в перший же день повномасштабного вторгнення російських окупантів. Тоді в "Укроборонпромі" повідомили, що відновлення повітряного судна обійдеться у суму, що перевищує $3 млрд, і триватиме багато часу.

18 березня командир екіпажу Дмитро Антонов заявив, що літак можна було врятувати, заздалегідь перегнавши його в безпечне місце. Проте керівництво концерну "Антонов" це не зробило.

У травні президент України Володимир Зеленський розповів про плани відновити "Мрію". За його оцінками, будівництво транспортника коштуватиме приблизно $800 млн.

У жовтні СБУ поділилося деякими деталями розслідування знищення Ан-225. Слідство з'ясувало, що посадовці "Антонова" проігнорували застереження влади щодо небезпеки знищення літака. Окрім того, окремі співробітники компанії заважали українським військовим організувати охорону аеродрому в Гостомелі.