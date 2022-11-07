В секретном месте: в "Антонове" заявили о строительстве нового самолета "Мрия"

Достройка самого большого в мире самолета обойдется в полмиллиарда евро. Помочь их собрать вызвался немецкий аэропорт.

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Генеральный директор предприятия "Антонов" Евгений Гаврилов заявил о том, что сейчас продолжается строительство нового самолета Ан-225 "Мрия", он уже готов на 30%, сообщает Bild.

"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет снабжен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", — сказал он.

Стоимость работ, по данным издания, оценивают в 500 млн евро. К сбору средств решил приобщиться международный аэропорт Лейпциг/Галле, который до февраля 2022 года регулярно принимал самый большой в мире самолет. В аэропорту будут продавать сувениры, в том числе модели Ан-225, обещая все вырученные деньги направить на достройку гиганта.

Примечательно, что в 2016 году руководство "Антонова" уверяло, что второй экземпляр "Мрии" готов на 60-70%. На предприятии еще со времен СССР оставались центроплан, фюзеляж и крыло.

[ + – ] В 2016 году на "Антонове" утверждали, что второй экземпляр Ан-225 готов как минимум на 60%

Напомним, самолет был уничтожен в Гостомеле в первый же день полномасштабного вторжения российских оккупантов. Тогда в "Укроборонпроме" сообщили, что восстановление воздушного судна обойдется в сумму, превышающую $3 млрд, и займет много времени.

18 марта командир экипажа Дмитрий Антонов заявил, что самолет можно было спасти, заранее перегнав его в безопасное место. Однако руководство концерна "Антонов" не сделало это.

В мае президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах восстановить "Мрию". По его оценкам, строительство транспортника будет стоить около $800 млн.

В октябре СБУ поделилось некоторыми деталями расследования уничтожения Ан-225. Следствие выяснило, что должностные лица "Антонова" проигнорировали предостережение властей об опасности уничтожения самолета. Кроме того, отдельные сотрудники компании мешали украинским военным организовать охрану аэродрома в Гостомеле.