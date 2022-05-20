Вопрос имиджа: Украина построит еще одну "Мрию"
По словам Зеленского, новый лайнер появится в память о погибших пилотах, в том числе тех, кто спасал людей в осажденном Мариуполе. Стоимость проекта — около 800 млн долларов.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах строительства еще одного самолета "Мрия". Общая стоимость работ оценивается в 800 млн долларов. Идея в том, чтобы отдать дань памяти павшим в войне летчикам, в том числе и во время обороны Мариуполя. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Накануне во время онлайн-встречи со студентами Зеленский напомнил, что идея строительства еще одной "Мрии" обсуждалась и прежде.
"Мы хотели построить его, нам нужно было $800 млн. Я обращался к президенту Турции с предложением построить вторую "Мрию", но денег мы не нашли", — объяснил Зеленский.
По слова президента, сейчас это уже вопрос не денег или амбиций, а имиджа государства и всех прекрасных профессиональных летчиков, которые погибли на войне. В Офис президента уже обращались представители "Укроборонпрома" и коллектива "Антонова".
Зеленский отметил героизм летчиков, которые пытались сохранить жизни остававшимся в Мариуполе людям, перевозя все самое необходимое — будь то оружие или питьевая вода.
Крупнейший в мире транспортный самолет "Мрия" находился в ангарах аэропорта Гостомеля и был разрушен в первые дни масштабного российского вторжения.
Ранее Фокус сообщал, что капитан разрушенного самолета "Мрия" признал, что восстановить его не представляется возможным. По сути, погибла половина лайнера, однако у предприятия есть недостроенная часть "сестры" "Мрии".