Питання іміджу: Україна побудує ще одну "Мрію"

За словами Зеленського, новий лайнер з'явиться на згадку про загиблих пілотів, зокрема тих, хто рятував людей в обложеному Маріуполі. Вартість проєкту — приблизно 800 млн доларів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани будівництва ще одного літака "Мрія". Загальна вартість робіт оцінюється у 800 млн доларів. Ідея в тому, щоб віддати данину пам'яті загиблим у війні льотчикам, зокрема й під час оборони Маріуполя. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Напередодні під час онлайн-зустрічі зі студентами Зеленський нагадав, що ідея будівництва ще однієї "Мрії" обговорювалася і раніше.

"Ми хотіли збудувати його, нам потрібно було $800 млн. Я звертався до президента Туреччини з пропозицією збудувати другу "Мрію", але грошей ми не знайшли", — пояснив Зеленський.

За словами президента, зараз це вже питання не грошей чи амбіцій, а іміджу держави й усіх чудових професійних льотчиків, які загинули на війні. До Офісу президента вже зверталися представники "Укроборонпрому" та колективу "Антонова".

Зеленський зазначив героїзм льотчиків, які намагалися зберегти життя людям, котрі залишалися в Маріуполі, перевозячи все найнеобхідніше — чи то зброю, чи питну воду.

Найбільший у світі транспортний літак "Мрія" знаходився в ангарах аеропорту Гостомеля і був зруйнований у перші дні масштабного російського вторгнення.

Раніше Фокус повідомляв, що капітан зруйнованого літака "Мрія" визнав, що відновити його неможливо. По суті, загинула половина лайнера, проте підприємство має недобудовану частину "сестри" "Мрії".