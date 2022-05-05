Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться, — Антонов (фото)

За словами капітана, загинула, по суті, половина лайнера, але підприємство має недобудовану частину "сестри" "Мрії". А створення нового оцінюють від 800 млн до 3-х млрд.

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Авіаексперти сходяться на тому, що відновити український літак Ан-225 "Мрія" навряд чи вдасться. Серед них і командир екіпажу Дмитро Антонов. Марію вважали найбільшим, найпотужнішим і найважчим літаком у світі. Проте 27 лютого, третього дня активної фази російсько-української війни, армія РФ його знищила. Про це повідомляє "Голос Америки".

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За словами Антонова, загинула по суті половина лайнера. "Основна частина, в якій льотчики жили, де ми жили, де проводили весь свій час, це наша пілотська кабіна — це все знищено, — пояснив командир, зазначивши, що головні деталі літака, крила та силові конструкції, найімовірніше, пошкоджені температурою".

[ + – ] Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться. Фото: AP [ + – ] Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться. [ + – ] Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться. [ + – ] Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться. [ + – ] Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться. [ + – ] Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться. [ + – ] Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться. [ + – ] Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.

"Ні ліве напівкрило, ні праве напівкрило вже використовувати не можна", — підтвердив Антонов, під керівництвом якого "Мрія" здійснила свій останній політ, 5 лютого літак прилетів із Данії.

Пошкоджену "Мрію" він побачив наступного дня після деокупації Гостомелю, де розташовані ангари підприємства "Антонов", і не зміг стримати емоцій.

Капітан повітряного судна налітав на "Мрії" півтори тисячі годин –- перевозив генератори для електростанцій, лопаті для вітряків, тварин та медичну допомогу для боротьби з коронавірусною пандемією.

За словами Дмитра Антонова, хоча відновити літак уже не вдасться, все ж таки можна створити новий: підприємство "Антонов" має недобудовану частину "сестри" "Мрії".

"Весь контур, який ми бачимо, без начинки, це залізо. Залізо є", — пояснив він. Знадобиться ще електроніка та всі інші внутрішні частини. Вартість проєкту приблизно оцінюють в межах від 800 млн до 3-х млрд. Проте інвестиції в будівництво нової "Мрії" навряд чи окупляться.

"Звичайно, якщо намагатися оцінити економічну доцільність тільки, це буде дуже-дуже важко, — пояснив він. — Треба знайти такий проєкт, який, навіть я не знаю, запуск ракет у космос. Але поки прямо такого здійсненного проєкту немає, заради якого її відтворюватимуть".

Раніше Фокус повідомляв, що під час штурму Гостомеля російською армією, в місті знаходився Ан-225 — найбільший літак у світі. Але його не вдалося вчасно евакуювати.