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Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться, — Антонов (фото)

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Загинула половина лайнера., мрія анн 225,
Фото: AP | Загинула половина лайнера

За словами капітана, загинула, по суті, половина лайнера, але підприємство має недобудовану частину "сестри" "Мрії". А створення нового оцінюють від 800 млн до 3-х млрд.

Авіаексперти сходяться на тому, що відновити український літак Ан-225 "Мрія" навряд чи вдасться. Серед них і командир екіпажу Дмитро Антонов. Марію вважали найбільшим, найпотужнішим і найважчим літаком у світі. Проте 27 лютого, третього дня активної фази російсько-української війни, армія РФ його знищила. Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами Антонова, загинула по суті половина лайнера. "Основна частина, в якій льотчики жили, де ми жили, де проводили весь свій час, це наша пілотська кабіна — це все знищено, — пояснив командир, зазначивши, що головні деталі літака, крила та силові конструкції, найімовірніше, пошкоджені температурою".

Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Фото: AP
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.
Відновити зруйновану "Мрію" не вдасться.

"Ні ліве напівкрило, ні праве напівкрило вже використовувати не можна", — підтвердив Антонов, під керівництвом якого "Мрія" здійснила свій останній політ, 5 лютого літак прилетів із Данії.

Пошкоджену "Мрію" він побачив наступного дня після деокупації Гостомелю, де розташовані ангари підприємства "Антонов", і не зміг стримати емоцій.

Капітан повітряного судна налітав на "Мрії" півтори тисячі годин –- перевозив генератори для електростанцій, лопаті для вітряків, тварин та медичну допомогу для боротьби з коронавірусною пандемією.

За словами Дмитра Антонова, хоча відновити літак уже не вдасться, все ж таки можна створити новий: підприємство "Антонов" має недобудовану частину "сестри" "Мрії".

"Весь контур, який ми бачимо, без начинки, це залізо. Залізо є", — пояснив він. Знадобиться ще електроніка та всі інші внутрішні частини. Вартість проєкту приблизно оцінюють в межах від 800 млн до 3-х млрд. Проте інвестиції в будівництво нової "Мрії" навряд чи окупляться.

"Звичайно, якщо намагатися оцінити економічну доцільність тільки, це буде дуже-дуже важко, — пояснив він. — Треба знайти такий проєкт, який, навіть я не знаю, запуск ракет у космос. Але поки прямо такого здійсненного проєкту немає, заради якого її відтворюватимуть".

Раніше Фокус повідомляв, що під час штурму Гостомеля російською армією, в місті знаходився Ан-225 — найбільший літак у світі. Але його не вдалося вчасно евакуювати.