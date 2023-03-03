За лічені години. Пілот розповів, як вдалося врятувати літак Ан-124 із Гостомелю (відео)

За 4 години до російського вторгнення вантажний літак відлетів до Малайзії. Зараз він базується у Лейпцигу та виконує перевезення по всьому світу.

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Один із надважких вантажних літаків Ан-124 "Руслан" вдалося врятувати від російського обстрілу за лічені години до початку повномасштабного наступу. Про це 2 березня розповів пілот "Авіаліній Антонова" Дмитро Антонов у своєму відео на YouTube.

"Нам дуже пощастило, що всього за 4 години до початку повномасштабної війни з комерційною метою відлетіла машина Ан-124 "Руслан" 82007. Це врятувало її від смерті", — розповів пілот.

[ + – ] Ан-124 "Руслан" вдалося врятувати від російського обстрілу

Як розповів Антонов, згодом цей літак отримав назву на честь міста-героя Миколаєва. У той день борт відлетів на малайзійський острів Пінанг. Зараз літак базується у німецькому Лейпцигу та виконує перевезення по всьому світу.

За словами авіатора, ще в січні 2022 року західні партнери, які орендували літаки "Авіаліній Антонова", пропонували керівнику держпідприємства Сергію Бичкову перебазувати весь флот із персоналом та запчастинами до Лейпцигу на тлі інформації про можливе російське вторгнення. Проте, як зазначив Антонов, керівництво проігнорувало ці прохання.

"Все робилося для того, щоб до ранку 24 лютого в аеропорту було кілька справних літаків. Зокрема й справний літак Ан-225 "Мрія", — додав пілот.

Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося, що в Україні збираються збудувати новий літак АН-225 "Мрія" і робота над ним уже почалася.

Також 27 лютого журналісти "Радіо Свобода" писали, що літак "Мрія" АН-225 був знищений у Гостомелі в перший же день повномасштабного вторгнення російських окупантів. Тоді в "Укроборонпромі" повідомили, що відновлення повітряного судна обійдеться у суму, що перевищує $3 млрд, і забере багато часу.

Раніше 21 лютого видання Reporters писало про те, як місцевий житель допоміг Збройним силам України відбити атаку на Гостомельський аеропорт. Примітно, що коригувальник на ім'я Руслан говорив військовим, що чітко чув характерний рев двигунів — Ан-225 та Ан-124 відчайдушно намагалися підняти у повітря.