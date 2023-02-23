"Очі з народу": місцевий житель допоміг ЗСУ відбити атаку на Гостомельський аеропорт, — ЗМІ

За повідомленням журналістів, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наприкінці лютого терміново шукав коригувальника, який би наводив артилерію по російському десанту.

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Збройні сили України змогли відбити атаки на Гостомельський аеродром, що на Київщині, зокрема завдяки коригувальнику "з народу" на ім'я Руслан. Про це 21 лютого писало видання Reporters.

Повідомляється, що після повномасштабного вторгнення Росії головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наказав знищити десантні групи противника, які висаджувалися в Гостомельському аеропорту (він же аеропорт "Антонов"), в ангарах якого стояли найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія", та Ан -124 "Руслан".

Проте артилеристи діяли фактично в сліпу. Тому Залужний почав терміново шукати коригувальника. За лічені хвилини помічник головнокомандувача полковник Олексій Носков знайшов "очі з народу".

Коригувальником виявився місцевий житель на ім'я Руслан. Виявилось, що командування не дарма йому довірилося. У режимі реального часу Руслан коригував удари української артилерії по ворожих позиціях. Вся інформація, яку передавав "народний" коригувальник, була на 100% правдивою.

Примітно, що Руслан говорив військовим, що чітко чув характерний рев двигунів — Ан-225 та Ан-124 відчайдушно намагалися підняти у повітря. На жаль, Ан-225 "Мрія" майже повністю знищено.

За словами полковника Носкова, погодитись на авантюру з коригувальником міг лише Залужний.

"І це не тому, що в нього тоді просто не було вибору. А тому, що головком дійсно вірить у своїх. Після першого ж пострілу ми зрозуміли, що по той бік телефону дійсно наша людина", — згадує лютневі події Носков.

Бої за Гостомельський аеропорт

Бої за Гостомельський аеропорт почалися 24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну 2022 року за контроль над стратегічно важливим аеропортом "Антонов" біля смт Гостомель. Тривали з перервами до 27 лютого. Спочатку аеропорт атакували російські вертольоти, які висадили десант. Українські військові пізніше відбили аеропорт, але через день російські війська завдали другої атаки. Під час боїв Нацгвардія України знищила нападників і пошкодила злітно-посадкову смугу, що не дозволило російським літакам Іл-76 переправити основні сили на аеропорт Гостомель. Пізніше окупанти зайняли місцевість аеропорту, але вже не могли скористатися нею для прийому власних літаків. Під час боїв було знищено легендарний літак Ан-225 "Мрія".

Нагадаємо, у березні минулого року колишній капітан знищеного у Гостомелі літака "Мрія" Дмитро Антонов заявив, що Ан-225 можна було врятувати.

У листопаді 2022 року генеральний директор підприємства "Антонов" Євген Гаврилов заявив про те, що триває будівництво нового літака Ан-225 "Мрія". На той час літак був готовий на 30%.