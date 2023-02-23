"Глаза из народа": местный житель помог ВСУ отбить атаку на Гостомельский аэропорт, — СМИ

По сообщению журналистов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в конце февраля срочно искал корректировщика, который бы наводил артиллерию по российскому десанту.

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Вооруженные силы Украины смогли отбить атаки на Гостомельский аэродром, что в Киевской области, в том числе благодаря корректировщику "из народа" по имени Руслан. Об этом 21 февраля писало издание Reporters.

Сообщается, что после полномасштабного вторжения России главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отдал приказ уничтожить десантные группы противника, которые высаживались в Гостомельском аэропорту (он же аэропорт "Антонов"), в ангарах которого стояли самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия", и Ан-124 "Руслан".

Однако артиллеристы действовали, фактически, в слепую. Поэтому Залужный принялся срочно искать корректировщика. За считанные минуты помощник главнокомандующего полковник Алексей Носков нашел "глаза из народа".

Корректировщиком оказался местный житель по имени Руслан. Оказалось, что командование не зря ему доверилось. В режиме реального времени Руслан корректировал удары украинской артиллерии по вражеским позициям. Все информация, которую передавал "народный" корректировщик была на 100% правдивой.

Примечательно, что Руслан говорил военным, что отчетливо слышал характерный рев двигателей — Ан-225 и Ан-124 отчаянно пытались поднять в воздух. К сожалению, Ан-225 "Мрия" был почти полностью уничтожен.

По словам полковника Носкова, согласится на авантюру с корректировщиком мог только Залужный.

"И это не потому, что у него тогда просто не было выбора. А потому что главком действительно верит в своих. После первой же пристрелки мы поняли, что по ту сторону телефона действительно наш человек", — вспоминает февральские события Носков.

Бои за Гостомельский аэропорт

Бои за Гостомельский аэропорт начались 24 февраля 2022 во время российского вторжения в Украину 2022 за контроль над стратегически важным аэропортом "Антонов" возле пгт Гостомель. Продолжались с перерывами до 27 февраля. Сначала аэропорт атаковали российские вертолеты, которые высадили десант. Украинские военные позже отбили аэропорт, но через день российские войска нанесли вторую атаку. В ходе боев Нацгвардия Украины уничтожила нападающих и повредила взлетно-посадочную полосу, что не позволило российским самолетам Ил-76 переправить основные силы на аэропорт Гостомель. Позже оккупанты заняли местность аэропорта, но уже не могли воспользоваться ею для приема собственных самолетов. В ходе боев был уничтожен легендарный самолет Ан-225 "Мрия".

Напомним, в марте прошлого года бывший капитан уничтоженного в Гостомеле самолета "Мрия" Дмитрий Антонов заявил, что Ан-225 можно было спасти.

В ноябре 2022 года генеральный директор предприятия "Антонов" Евгений Гаврилов заявил о том, что продолжается строительство нового самолета Ан-225 "Мрия". На тот момент самолет был готов на 30%.