За считанные часы. Пилот рассказал, как удалось спасти самолет Ан-124 из Гостомеля (видео)

За 4 часа до российского вторжения грузовой самолет улетел в Малайзию. Сейчас он базируется в Лейпциге и выполняет перевозки по всему миру.

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Один из сверхтяжелых грузовых самолетов Ан-124 "Руслан" удалось спасти от российского обстрела за считанные часы до начала полномасштабного наступления. Об этом 2 марта рассказал пилот "Авиалиний Антонова" Дмитрий Антонов в своем видео на YouTube.

"Нам очень повезло, что всего за 4 часа до начала полномасштабной войны в коммерческих целях отлетела машина Ан-124 "Руслан" 82007. Это спасло ее от погибели", — рассказал пилот.

[ + – ] Ан-124 "Руслан" удалось спасти от российского обстрела

Как рассказал Антонов, в последствии этот самолет получил название в честь города-героя Николаева. В тот день борт улетел на малайзийский остров Пинанг. Сейчас самолет базируется в немецком Лейпциге и выполняет перевозки по всему миру.

По словам авиатора, еще в январе 2022 года западные партнеры, которые арендовали самолеты "Авиалиний Антонова", предлагали руководителю госпредприятия Сергею Бычкову перебазировать весь флот с персоналом и запчастями в Лейпциг на фоне информации о возможном российском вторжении. Однако, как отметил Антонов, руководство проигнорировало эти просьбы.

"Все делалось для того, чтобы к утру 24 февраля в аэропорту находилось несколько исправных самолетов. В том числе и исправный самолет Ан-225 "Мрия", — добавил пилот.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что в Украине собираются построить новый самолет АН-225 "Мрия" и работа над ним уже началась.

Также 27 февраля года журналисты "Радио Свобода" писали, что самолет "Мрия" АН-225 был уничтожен в Гостомеле в первый же день полномасштабного вторжения российских оккупантов. Тогда в "Укроборонпроме" сообщили, что восстановление воздушного судна обойдется в сумму, превышающую $3 млрд, и займет много времени.

Ранее, 21 февраля, издание Reporters писало о том, как местный житель помог Вооруженным силам Украины отбить атаку на Гостомельский аэропорт. Примечательно, что корректировщик по имени Руслан говорил военным, что отчетливо слышал характерный рев двигателей — Ан-225 и Ан-124 отчаянно пытались поднять в воздух.