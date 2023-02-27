Побьет все рекорды: стало известно, как будет выглядеть новая украинская "Мрия"

Новая версия самолета АН-225 будет мощнее предшественника, но при этом значительно легче, как отметил генеральный конструктор ГП "Антонов". Международные доноры уже готовы начать выделение средств.

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В Украине собираются построить новый самолет АН-225 "Мрия" и работа над ним уже началась. В эфире телемарафона ТСН генеральный конструктор ГП "Антонов" Владислав Власик раскрыл некоторые подробности того, как он будет выглядеть.

Он отметил, что самолет будет создан на базе своего предшественника, однако некоторые рекорды "Мрии" все же будут побиты.

На данном этапе мастера проводят демонтаж фюзеляжа самолета, который примерно в это же время год назад был разрушен российскими оккупантами в Гостомеле. Также они ищут уцелевшие детали, которые можно будет использовать в новом творении.

Внешне никаких изменений не планируется, однако внутри это будет совершенно новое летательное средство с самым современным оборудованием.

"Новая "Мрия" будет еще более мощной, легче предыдущей минимум на 10 тонн, а это значит, что судно будет брать на борт еще больше груза и лететь еще дольше и еще дальше. Сейчас идет стадия проектирования, уже сформировали предварительный технический вид обновленного самолета. Мы понимаем, что самолет АН-225 должен быть модернизированным, то есть восстанавливать его в том состоянии, в котором он был, это нецелесообразно и неуместно", — рассказал Владислав Власик.

Этот проект достаточно дорогостоящий, но международные доноры уже готовы начать выделение средств.

Напомним, 7 ноября издание Bild сообщало, что разработка нового самолета "Мрия" идет уже полным ходом. Достройка самого большого в мире самолета обойдется в полмиллиарда евро.

27 февраля 2022 года журналисты "Радио Свобода" писали, что самолет был уничтожен в Гостомеле в первый же день полномасштабного вторжения российских оккупантов. Тогда в "Укроборонпроме" сообщили, что восстановление воздушного судна обойдется в сумму, превышающую $3 млрд, и займет много времени.