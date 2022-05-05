Восстановить разрушенную "Мрию" не получится, — Антонов (фото)

По словам капитана, погибла, в сущности, половина лайнера, но у предприятия есть недостроенная часть "сестры" "Мрии". А создание нового оценивается от 800 млн до 3-х млрд.

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Авиаэксперты сходятся в том, что восстановить украинский самолет Ан-225 "Мрия" вряд ли удастся. Среди них и командир экипажа Дмитрий Антонов. Мария считалась самым большим, мощным и тяжелым самолетом в мире. Однако 27 февраля, на третий день активной фазы российско-украинской войны, армия РФ его уничтожила. Об этом сообщает "Голос Америки".

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По словам Антонова, погибла, в сущности, половина лайнера. "Основная часть, в которой летчики обитали, где мы жили, где проводили все свое время, это наша пилотская кабина — это все уничтожено, — объяснил командир, отметив, что главные детали самолета, крылья и силовые конструкции, скорее всего, повреждены температурой.

[ + – ] Восстановить разрушенную "Мрию" не удастся. Фото: AP [ + – ] Восстановить разрушенную "Мрию" не удастся. [ + – ] Восстановить разрушенную "Мрию" не удастся. [ + – ] Восстановить разрушенную "Мрию" не удастся. [ + – ] Восстановить разрушенную "Мрию" не удастся. [ + – ] Восстановить разрушенную "Мрию" не удастся. [ + – ] Восстановить разрушенную "Мрию" не удастся. [ + – ] Восстановить разрушенную "Мрию" не удастся.

"Ни левое полукрыло, ни правое полукрыло уже использовать нельзя", — подтвердил Антонов, под руководством которого "Мрия" совершила свой последний полет, 5 февраля самолет прилетел из Дании.

Поврежденную "Мрию" он увидел на следующий день после деоккупации Гостомеля, где расположены ангары предприятия "Антонов", и не смог сдержать эмоций.

Капитан воздушного судна налетал на "Мрие" полторы тысячи часов — перевозил генераторы для электростанций, лопасти для ветряных мельниц, животных и медицинскую помощь для борьбы с коронавирусной пандемией.

По словам Дмитрия Антонова, хотя восстановить самолет уже не удастся, все же можно создать новый: у предприятия "Антонов" имеется недостроенная часть "сестры" "Мрии".

"Весь контур, который мы видим, без внутренности, это железо. Железо есть", — объяснил он. Понадобится еще электроника и все прочие внутренние части. Стоимость проекта навскидку оценивается в пределах от 800 млн до 3-х млрд. Однако инвестиции в строительство новой "Мрии" вряд ли окупятся.

"Конечно, если пытаться оценить экономическую целесообразность только, это будет очень-очень трудно, — пояснил он. — Надо найти такой проект, который, даже я не знаю, запуск ракет в космос. Но пока прямо такого свершившегося проекта нет, ради которого она будет воссоздаваться".

Ранее Фокус сообщал, что во время штурма Гостомеля российской армией, в городе находился Ан-225 – самый большой самолет в мире. Но его не удалось вовремя эвакуировать.