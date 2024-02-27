Причетні до знищення "Мрії": керівники ДП Антонов можуть отримати по 15 років

Дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 "Мрія".

Related video

Служба безпеки України завершила слідство щодо керівників ДП "Антонов", які не дали бійцям НГУ підготувати летовище для захисту від нападу ЗС РФ. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, СБУ зібрала беззаперечні докази вини експосадовців ДП "Антонов" — гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки. Напередодні повномасштабного вторгнення РФ вони не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

"У період січня–лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта. Злочинні дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 "Мрія", — повідомили в СБУ.

Фігурантів звинувачують за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Їм загрожує до 15 років тюрми.

Зараз обвинувачені перебувають під вартою.

Знищення літака "Мрія"

27 лютого стало відомо, що найбільший у світі транспортний літак українського виробництва Ан-225 "Мрія" знищено в аеропорту Гостомеля під Києвом внаслідок повітряної атаки ЗС РФ. Міський голова Бучі Анатолій Федорук уточнив, що це сталося 24 лютого після авіанальоту окупантів.

П'ять вантажних суден АН-124-100 "Руслан" було вивезено до вторгнення росіян. Ці літаки перебували в той час за межами України.

Літак "Мрія" в Гостомелі Фото: Telegram/Офіс Генерального прокурора України

Пізніше український льотчик Дмитро Антонов стверджував, що "Укроборонпром" міг урятувати Ан-225 "Мрія". За словами командира екіпажу, транспортний літак могли перегнати з аеродрому Гостомеля в безпечне місце ще до початку повномасштабної війни.

Поліція з’ясувала, що "Мрія" була готова до вильоту в Німеччину. За версією слідства, російським загарбникам вдалося знищити літак АН-225 завдяки службовій недбалості колишнього посадовця, який проігнорував доповіді підлеглих.

Вціліла частина корпусу літака "Мрія" Фото: aerovokzal.net

16 березня стало відомо, що за кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії на територію України капітан екіпажу був готовий евакуювати "Мрію". За його словами, цьому завадило вище керівництво.

Знищений літак "Мрія" Фото: Getty Images

Раніше, 3 березня, пілот розповів про порятунок літака "Руслан" з аеродрому. Його вдалося евакуювати за чотири години до повномасштабного вторгнення РФ.