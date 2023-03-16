"Мрію" мали евакуювати до Німеччини напередодні війни з РФ, але план провалився, — Bild

Капітан екіпажу Дмитро Антонов розповів, що за кілька годин до вторгнення вже готовий був вивозити літак із країни, але цього не дали зробити "за вказівкою вищого керівництва".

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Найбільший вантажний літак у світі АН-225 "Мрія", який зруйнували російські окупанти у лютому 2022 року, мали евакуювати до Німеччини, але низка факторів не дала цього зробити. Про це пише портал Bild.

Відправити транспортний засіб мали до міжнародного аеропорту "Лейпциг/Галле", який до цього приймав його за всю історію 32 рази.

Евакуацію було сплановано заздалегідь і капітан екіпажу Дмитро Антонов згадує, що ввечері 23 лютого, за кілька годин до вторгнення був усередині літака і був готовий відлітати. Цього не дали зробити "за вказівкою вищого керівництва", як то кажуть у матеріалі.

У Німеччині поділилися планом евакуації АН-225 "Мрія", який не спрацював Фото: liga.net

"Переміщення АН-225 та меншого АН-124 літаків було заплановано на 25 лютого. Рішення про це було прийнято 21 лютого. Розмови про це велися за кілька тижнів до цього", — заявив представник аеропорту "Лейпциг/Галле" Уве Шухарт. При цьому місце в Німеччині для "Мрії" було повністю готове ще 26 січня — практично за місяць до вторгнення.

На супутникових знімках із аеродрому в Гостомелі видно, що важливі літаки були навмисно залишені під ударом, а неробочі повітряні судна залишилися недоторканими.

"Ті, хто приїжджав на аеродром, достеменно знали, які літаки працюють, а які потрібно збити насамперед", — вважає Дмитро Антонов.

Руйнування АН-225 "Мрія": хто може бути причетний

Колишній генеральний директор компанії "Антонов" Сергій Бичков незадовго до вторгнення був зайнятий тим, що вивозив друзів та родичів за кордон, як стверджує автор матеріалу, і видавав їх за "авіаційних фахівців".

9 березня Служба безпеки України провела обшук та вручила підозри ексгенеральному директору ДП "Антонов" Сергію Бичкову, а також начальнику з безпеки Сергію Нетьосову.

Підозру заочно вручили директору ДП "Антонов" Харченку. Слідство припускає, що вони в січні-лютому 2022 року відмовляли Національній гвардії у зведенні інженерно-фортифікаційних споруд на території аеропорту Гостомель. Це призвело до захоплення аеродрому і до того, що АН-225 "Мрія" був повністю зруйнований 24 лютого 2022 року російськими окупантами.

6 квітня 2022 року "Укроборонпром" звільнив директора авіабудівного концерну "Антонов" Сергія Бичкова. Причину звільнення на той момент не називали.