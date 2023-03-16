"Мрию" должны были эвакуировать в Германию накануне войны с РФ, но план провалился, — Bild

Капитан экипажа Дмитрий Антонов рассказал, что за несколько часов до вторжения уже готов был вывозить самолет из страны, но этого не дали сделать "по указанию высшего руководства".

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Самый большой грузовой в мире АН-225 "Мрия", который разрушили российские оккупанты в феврале 2022 года, должны были эвакуировать в Германию, но ряд факторов не дал этого сделать. Об этом пишет портал Bild.

Отправить транспортное средство должны были в международный аэропорт "Лейпциг/Галле", который до этого принимал его за всю историю 32 раза.

Эвакуация была спланирована заранее и капитан экипажа Дмитрий Антонов вспоминает, что вечером 23 февраля, за несколько часов до вторжения был внутри самолета и был готов улетать. Этого не дали сделать "по указанию высшего руководства", как говорится в материале.

В Германии поделились планом эвакуации АН-225 "Мрия", который не сработал Фото: liga.net

"Перемещение АН-225 и меньшего АН-124 самолетов было запланировано на 25 февраля. Решение об этом было принято 21 февраля. Разговоры об этом велись за несколько недель до этого", — заявил представитель аэропорта "Лейпциг/Галле" Уве Шухарт. При этом, место в Германии для "Мрії" было полностью готово еще 26 февраля — практически за месяц до вторжения.

На спутниковых снимках из аэродрома в Гостомеле видно, что важные самолеты были намеренно оставлены под ударом, а нерабочие воздушные судна остались нетронутыми.

"Те, кто приезжал на аэродром, точно знали, какие самолеты работают, а какие нужно сбить в первую очередь", — считает Дмитрий Антонов.

Разрушение АН-225 "Мрия": кто может быть причастен

Бывший генеральный директор компании "Антонов" Сергей Бычков незадолго до вторжения был занят тем, что вывозил друзей и родственников за границу, как утверждает автор материала, и выдавал он их за "авиационных специалистов".

9 марта Служба безопасности Украины провела обыск и вручила подозрения экс-генеральному директору ГП "Антонов" Сергею Бычкову, а также начальнику по безопасности Сергею Нетесову.

Подозрение заочно вручили директору ГП "Антонов" Харченко. Следствие предполагает, что они в январе-феврале 2022 года отказывали Национальной гвардии в возведении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель. Это привело к захвату аэродрома и к тому, что АН-225 "Мрия" был полностью разрушен 24 февраля 2022 года российскими оккупантами.

6 апреля 2022 года "Укроборонпром" уволил директора авиастроительного концерна "Антонов" Сергея Бычкова. Причину увольнения на тот момент предпочитали не называть.