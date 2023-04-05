"Мрію" могли евакуювати: Нацполіція оголосила підозру ексдиректору ДП "Антонов" (фото)

Поліція з’ясувала, що "Мрія" була готова до вильоту у Німеччину. За версією слідства, російським загарбникам вдалося знищити літак АН-225 завдяки службовій недбалості колишнього посадовця, що проігнорував доповіді підлеглих.

Related video

Співробітники Національної поліції повідомили колишньому гендиректору державного підприємства "Антонов" про підозру у службовій недбалості. Правоохоронці вважають, що це призвело до знищення найбільшого у світі літака АН-225 та державних збитків на суму понад 8,4 млрд гривень. Про це відомо з поста пресслужби відомства у соцмережах.

Поліція встановила, що ексдиректор ДП попри застереження держорганів та припинення страхового покриття на літак, не евакуював повітряне судно. "Мрія" згоріла в атакованому окупантами літовищі у Гостомелі.

Правоохоронці з’ясували, що АН-225 був технічно справний, на аеродромі було достатньо палива, а екіпаж був готовий до вильоту. Також у поліції розповіли, що колишній керівник підприємства "Антонов" отримував доповіді та пропозиції від своїх підлеглих, на які не реагував.

"Усе це вказує на те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у місто Лейпциг", — підкреслили у пресслужбі.

Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція

Нині слідчі перевіряють, чи можливо було евакуювати ще шість літаків, серед яких АН-124 "Руслан". Усі ці повітряні судна знаходились на летовищі.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що за кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії на територію України капітан екіпажу був готовий евакуювати "Мрію". За його словами, цьому завадило вище керівництво.

Раніше, 3 березня, пілот розповів про порятунок літака "Руслан" з летовища. Його вдалося евакуювати за чотири години до повномасштабного вторгнення РФ.