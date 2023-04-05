"Мрию" могли эвакуировать: Нацполиция объявила подозрение экс-директору ГП "Антонов" (фото)

Полиция выяснила, что "Мрия" была готова к вылету в Германию. По версии следствия, российским захватчикам удалось уничтожить самолет АН-225 благодаря служебной халатности бывшего чиновника, проигнорировавшего доклады подчиненных.

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Сотрудники Национальной полиции сообщили бывшему гендиректору государственного предприятия "Антонов" о подозрении в служебной халатности. Правоохранители считают, что это привело к уничтожению крупнейшего в мире самолета АН-225 и государственному ущербу на сумму более 8,4 млрд гривен. Об этом известно с поста пресс-службы ведомства в соцсетях.

Полиция установила, что экс-директор ГП, несмотря на предупреждения госорганов и прекращение страхового покрытия на самолет, не эвакуировал воздушное судно. "Мрия" сгорела в атакованном оккупантами аэродроме в Гостомеле.

Правоохранители выяснили, что Ан-225 был технически исправен, на аэродроме было достаточно топлива, а экипаж был готов к вылету. Также в полиции рассказали, что бывший руководитель предприятия "Антонов" получал доклады и предложения от подчиненных, на которые не реагировал.

"Все это указывает на то, что были все возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в город Лейпциг", — подчеркнули в пресс-службе.

Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция

В настоящее время следователи проверяют, возможно ли было эвакуировать еще шесть самолетов, среди которых АН-124 "Руслан". Все эти воздушные суда находились на аэродроме.

Напомним, 16 марта стало известно, что за несколько часов до полномасштабного вторжения России на территорию Украины капитан экипажа был готов эвакуировать "Мрию". По его словам, этому помешало высшее руководство.

Ранее, 3 марта, пилот рассказал о спасении самолета "Руслан" с аэродрома. Его удалось эвакуировать за четыре часа до полномасштабного вторжения РФ.