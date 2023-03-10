Под арест на 2 месяца: СБУ задержала экс-директора "Антонова" Сергея Бычкова, — СМИ (фото)

По словам журналистов, в начале 2022 года подозреваемые отказывали Нацгвардии в возведении фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель.

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9 марта Служба безопасности Украины провела обыску и вручила подозрения экс-генеральному директору ГП "Антонов" Сергею Бычкову, а также начальнику по безопасности Нетесову. Об этом пишет издание Цензор.нет.

Также сообщается, что подозрение заочно вручили директору ГП "Антонов" Харченко. Следствия предполагает, что они в январе-феврале 2022 года отказывали Национальной гвардии в возведении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель. Из-за этого после начала полномасштабного вторжения России оккупанты смогли захватить аэропорт – важный стратегический объект для обороны Киева. Также был уничтожен самолет "Мрія", погиби сотрудники ГСЧС.

Издание пишет, что уголовное производство по этому делу открыли еще в апреле 2022 года. Следователи уверены, что упомянутые лица из ГП "Антонов" препятствовали законной деятельности ВСУ и других военных формирований, которые принимали участие в обороне аэропорта Гостомель.

По словам журналистов, СБУ провела 9 обысков по месту фактического проживания и работы фигурантов дела. В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для подозреваемых Бычкова и Нетесова – содержание под стражей на срок в 60 суток без права внесения залога.

СБУ задержала экс-директора "Антонова" Сергея Бычкова и начальника безопасности Нетесова

Напомним, что в августе 2022 года стало известно, что против бывшего руководства ГП "Антонов" инициировано 9 уголовных дел. Как рассказал исполняющий обязанности директора предприятия, во время аудита было выявлено массу нарушений. Среди них завышенные расходы, неэффективное распоряжение имуществом и прочие.

Также генеральный конструктор ГП "Антонов" Владислав Власик раскрыл некоторые подробности того, как будет выглядеть новая "Мрія". Он отметил, что самолет будет создан на базе своего предшественника, однако некоторые рекорды все же будут побиты.